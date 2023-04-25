البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023:

من صفات برج الحمل قادر على تحمل المسؤولية ويمكن الإعتماد عليه بالكثير من المواقف، يؤمنون بالعقل، وبحبون التحدي، يكرهون الانحناء، ومن صفات برج الحمل أيضاً أنهم يضعفون أمام الحديث المشوّق، ومن إيجابيّات برج الحمل الإخلاص والمثابرة، أما سلبيّات برج الحمل الشّك والتسرُّع، يحبون من الجواهر الألماس والياقوت الأحمر، ويفضلون أصحاب برج الحمل اللون الأزرق الفاتح واللون الأحمر الفاتح.

توقعات برج الحمل اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحي

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحي ابتعد عن الأطعمة الجاهزة وحاول تجنبها لأنك تعاني من حرقة في المعدة وتشنجات بعد صوم شهر رمضان المبارك.

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني تفكر بالبدء بعمل مشروع صغير بمساعدة الأصدقاء المقربين.

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي تشعر بعدم الرغبة بالتعامل مع شريكك فهو في الفترة الأخيرة لديك فتور اتجاهك.

مشاهير برج الحمل

مشاهير برج الحمل العرب

دنيا بطمة

نزار قباني

باسكال مشعلاني

مارلون براندو

ماريا شارابوفا

السير إلتون هيركيوليز جون

روبرت داوني جونير

جوليا بطرس

مشاهير برج الحمل عالميًا

تشارلي تشابلن

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برابهاي ديفا

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أكشاي خانا

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