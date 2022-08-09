ماذا ينتظر برج الحمل من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات جديدة وتطورات إيجابية وأحداث مميزة على جميع الأصعدة؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الحمل المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الحمل 2023

توقعات برج الحمل 2023، سيشهد عام 2023 لبرج الحمل سنة التحولات الكبرى وسنة مهمة كثيراً في حياتك وسوف تبدأ بطريقة إيجابية وسوف تجعلك تسيطر على قدرك في أول شهرين، يا عزيزي برج الحمل سوف تتقدم بخطى ثابت وبدون قلق، سوف يبتسم لك الحظ في هذين الشهرين لكنك بعدها ستجد نفسك أمام بعض العراقيل التي يجب عليك التكيّف معها، وستتكاسل قليلاً وستؤجل بعض القرارات وتكدس ملفات بعض الأحيان، قد تصارع وحيداً في مجال دقيق وقد تقف بوقف تيار كبير قد يخلق متاعب لك، تنطلق على قواعد جديدة وثابتة في كل نواحي حياتك، أما من الناحية الصحية حاول أن تبدأ بنظام غذائي صحي.

صفات برج الحمل

إذا غضب فإنه يهدأ بسرعة و يسامح عن ما مضى.

يمتلك الحمل براءة الأطفال فتراه يحب ما يحبه الأطفال.

يقوم بدور القائد العظيم معتمدا طريق الصدق و الصراحة.

جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم والظالمين.

يستمتع بالاستماع إلى الموسيقى الصاخبة إلى جانب الأغاني الكلاسيكية.

يتميز أنه طيب القلب.

هادئ ويبتسم بكل مودة وحبّ

دائما ًما ترى وجهه ممتلئ بالسعادة والفرح.

يمتلك شخصية قوية وشجاعة.

لا يستعمل الأساليب الملتوية للوصول إلى أهدافه.

نشيط ودؤوب.

محب للمغامرة.

يحب ألعاب التحدي والانتصار.

يحب العدل ويكره الظلم.

يناقش بجرأة وثقة وفخر عندما تتحداه.

إنسان عفوي والأكثر مثالياً.

يحب أن يلقى الدعم والمدح المناسبين دائماً.

مشاهير برج الحمل

شيري عادل

روجينا

مي نور الشريف

منال سلامة

جومانا مراد

سوسن بدر

ريهام سعيد

شارلي شابلين

مارلين براندو

بيت ديفيدز

التون جون

عمر الشريف

فضل شاكر

نزار قباني

نقاط القوة عند برج الحمل

برج الحمل طموح وحياته نشيطة ومليئة بالاندفاع والحيوية وتعتبر خطواته مدروسة وموزونة، ومن أجل الوصول إلى أهدافه فهو مستعد للذهاب إلى النهاية، ويتخطى جميع الصعاب، وهو من الأبراج التي تضحي من اجل الآخرين، ويطور نفسه بشكل دائم.

هو من الأبراج التي لا تجد صعوبة عند التنقل من مكان إلى آخر بحكم ظروفه، وأيضاً يمتلك القدرة على الاندماج بسرعة مع المحيط ويتعامل مع مختلف شخصيات الناس.

برج الحمل من الشخصيات النشيطة جداً وإجتماعية ومنفتحة أيضاً، ودائماً نجده يبحث عن التفوق والتحديات.

لا يخاف من اتخاذ الخطوات الخطيرة من أجل الوصول للقمة ويبتعد عن الاعتماد عن الغير.

لا يحبّ برج الحمل القيام بالأعمال والمهام التي تتطلب روتين، وهو من الأبراج التي تحب اكتشاف طرق جديدة من أجل إنجاز مهامه ويسعى دائماً لاكتشاف أي طرق جديدة ومبتكرة لينجز أي عمل يود أو عليه القيام به.

عيوب برج الحمل

أناني كلّ ما يهمه تحقيق إنجازاته وإرضاء نفسه

عنيد وغير صبور وعصبي ومتهور

محبّ للتملّك والاستغلال

يمتلك طاقة كبيرة تجعله حاد الطبع وعدوانياً

يحقد إذا وجد الإهانة

يعشق التمرّد والتحدّي

مغرور ولا ينصاع للأوامر

يحاول دائماً أن يكون السيد لا التابع لاعتقاده بأنه الأذكى والأفضل.

من الأشخاص المتعجلين في الكثير من الأمور

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مشاهير برج الحمل

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