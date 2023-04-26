البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الحمل اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الخميس 27 نيسان/أبريل 2023:

من صفات برج الحمل قادر على تحمل المسؤولية ويمكن الإعتماد عليه بالكثير من المواقف، يؤمنون بالعقل، وبحبون التحدي، يكرهون الانحناء، ومن صفات برج الحمل أيضاً أنهم يضعفون أمام الحديث المشوّق، ومن إيجابيّات برج الحمل الإخلاص والمثابرة، أما سلبيّات برج الحمل الشّك والتسرُّع، يحبون من الجواهر الألماس والياقوت الأحمر، ويفضلون أصحاب برج الحمل اللون الأزرق الفاتح واللون الأحمر الفاتح.

توقعات برج الحمل اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحي

توقعات برج الحمل على الصعيد الصحي ابتعد عن الكافيين وحاول الإكثار من شرب الماء حتى تعوض صيام شهر رمضان يا عزيزي.

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني

توقعات برج الحمل على الصعيد المهني تشعر بعدم الراحة من مكان عملك، حاول أن تفكر جيداً قبل تركه.

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي تفكر بعمل مفاجئة للشريك للاحتفال بعيد ميلاده مع العائلة والأصدقاء.

مشاهير برج الحمل

مشاهير برج الحمل العرب

دنيا بطمة

نزار قباني

باسكال مشعلاني

مارلون براندو

جوليا بطرس

مشاهير برج الحمل عالميًا

تشارلي تشابلن

ماريا شارابوفا

السير إلتون هيركيوليز جون

روبرت داوني جونير

مشاهير برج الحمل الهنود

عمران هاشمي

برابهاي ديفا

جيتيندرا

لارا دوتا

أكشاي خانا

مادهو

أجاي ديفجان

جايا برادا

مشاهير برج الحمل المصريين

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نادية الجندي

عمر الشريف

سوسن بدر

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