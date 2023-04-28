البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الحوت اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

يتميز مولود برج الحوت بصفات محببة، وشخصيته مألوفة جداً وبامتلاكه الكثير من الأصدقاء، وكما أنه يحب الآخرين، ولا يتأخر في تقديم المساعدة لمن يحتاجها.

توقعات برج الحوت اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي حاول أن تبتعد عن الحلويات واستبدله بالتمر.

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني

توقعات برج الحوت على الصعيد المهني تشعر بعدم الأمان بوظيفتك حاول أن تبحث عن عمل آخر.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي تشعر ببرود اتجاه شريكك حاول أن تبتعد عنه ليشعر بغيابك.

مشاهير برج الحوت

هيفاء وهبي

يسرا

دينا الشربيني

حنان ترك

نجوى كرم

سيرين عبد النور

ليلى غفران

ريهانا، كيشا

رامي صبري

محمد عبد الوهاب

الرحل محمود درويش

زكي رستم.

لوبيتا نوينغو

شعبان عبد الرحيم

جاد شويري

صابر الرباعي

محمد صبري

آسر ياسين

محمود الجندي

عابد فهد