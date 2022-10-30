ماذا ينتظر برج الحوت من توقعات لعام 2023؟ وهل سيشهد عام 2023 بدايات موفقة وجديدة وأحداث إيجابية وتطورات مميزة من جميع النواحي؟ في هذا المقال نقدم لكم توقعات برج الحوت المهنية والحظوظ العاطفية التي سترافقه لعام 2023 وفقاً لتوقعات علماء الفلك.

توقعات برج الحوت 2023

توقعات برج الحوت 2023، تعتبر سنة 2023 لبرج الحوت هي سنة الانتقالات الشديدة والمليئة بالتحديات والمواجهات وأيضاً الالتزامات المفاجئة ما سوف يجعلك متأهباً دائماً للمواجهة، أما من الناحية المالية هناك تغييرات مالية جذرية مفاجئة أحياناً وغير متوقعة، وسوف تتحدى الأوضاع المهتزة وقد تحمل سنة 2023 تقلبات سوف تجعلك تغيّر الاتجاهات بطريقة جذرية، صراعات وانقلابات وتحديات وميل إلى التحرر من قيود ضاغطة، هناك فرص مباغتة أمامك وستدرك أنّ الانقلابات سينتج عنها فوائد جديدة، سوف تجني الأموال وتخسر رهانات على غير انتظار، انتبه لصحتك أكثر والتزم بنظام غذائي مناسب لك.

نقاط ضعف برج الحوت الرجل

حساس ومبدع وهادئ مما يصعب أن يتوافق مع الكثير من النساء.

عدم الالتزام ويرفض القيود

يبحث عن ثغرة للهروب من أي شيء يقيده

شخصية غير قادرة على تحمل المسؤولية تجاه أي أمر.

يحب السلام إلى أنه يتجنب المواجهة وهو مستعد دائماً للهروب من مشكلاته والأشياء الصعبة

يحب أن يعيش في عالمه الخيالي الذي يكون من صنعه مما يجعله يتجنب مشاكل الحياة الواقعية.

يغير رأيه في اللحظة الأخيرة لذلك يصعب على الآخرين الوثوق به.

يشعر دائماً بالإحباط

شخص يعيش في عالم الخيال

متعاطفاً مع الآخرين ورومانسي للغاية

نقاط ضعف برج الحوت المرأة

تحرم نفسها من العيش حياة رائعة لأنها تخشى أن تفعل شيئاً خوفاً من الفشل.

تبدو للآخرين بأنها متفائلة وإيجابية طوال الوقت إلا أنها في الحقيق دائماً تشعر بالقلق.

تثق بالآخرين لدرجة كبيرة، وقد تكون فريسة سهلة بسبب هذه الثقة الزائدة.

تكره أن تعيش في الواقع وتعيش في أحلامها

حساسة

تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرها

حقائق عن برج الحوت

يعرف آراء الآخرين إما باستفزازهم أو باستفزازهم.

يضحك على شعور حصل معه في الماضي، أو يبكي من أجله، بذات الطريقة.

يؤمن أن لكل شيء سبب، وهو يبحث عن معرفة علة وجوده هنا.

يمتلك برج الحوت عقلاً قابلاً للتطور والاستنارة كل يوم.

برج الحوت يضيع الكثير من الفرص.

يحب أن يدخل في علاقة لا يوافق عليها أحد.

برج الحوت إما انعدام ثقة، أو ثقة مبالغ بها بالذات.

برج الحوت يكره الذين لا يردون بسرعة، مع أنه منهم.

يتغاضى كثيراً ثم يقول "للصبر حدود".

يحقد على أصحاب الذوق الموسيقي الهابط..

برج الحوت ينسى أن ينام، ثم يتذكر النوم فيشعر أنه وصل للجنة.

برج الحوت مثل العشاق الذين نقرأ عنهم في الروايات والكتب.

إذا تناولت الكثير من الشيبس الخاص به، يتخلى عن البقية ويضرب عن كل شيء.

عميق الصلات، عاطفي في كل تفصيل، وهذا يغذي روحه.

يصيب الآخرين بعدوى الحب.

مستمع جيداً، حتى الأكاذيب التي يعرف أنها أكاذيب، يتعاطف مع قائليها.

يحل مشاكل الآخرين ويضيع مع مشاكله.

يعتبر برج الحوت مثال حي عن صناع السلام ومكافحي التخلف.

صديق جيد، ولكن قد تمر به وكأنه لا يعرفك قط!

يريد دائماً الخروج وتبديل المكان.

يحتاج برج الحوت وقتاً كي يتأقلم في مكان ثابت.

برج الحوت يغير قراره عندما تمدحه مع طلبك أن يغيره.

برج الحوت يخفي ثقافته خلف قناع المسايرة.

لا يعترض لأنه لا يحب أن تعترض عليه أنت.

برج الحوت يحب كل شيء، هذا من طبيعته، ولا تسأل عن السبب

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