توقعات برج الحوت 2019 من ماغي فرح

يعدّ برج الحوت آخر الأبراج السماوية في دائرة البروج، أي البرج الثاني عشر، ويعدّ قوساً من دائرة مسار الشمس، حيث يظهر في الجهة الجنوبية للسماء، فتمرّ الشمس منه في 19 فبراير إلى 20 مارس، وتكون فيه عند أواخر الشتاء، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه سمّي بهذا الاسم بسبب وجود كوكبة الحوت في موقعه قديماً، وفي هذا المقال سنعرفكم على صفات برج الحوت.

يتميز مواليد برج الحوت بشخصيتهم المحبة للخيال، حيث يخشى عليهم من الهروب من الواقع، خاصّةً إن كانوا حزينين، حيث يغادرونه إلى عالم آخر من خيالهم، فيصدقونه، ويعيشون فيه بخيالهم الخصب، كما تعرف شخصيتهم بكونها شخصيّة ربيعية منفتحة، وهذا نتيجة تأثرهم الكبير بنبتون والقمر، ويتميّزون أيضاً بكونهم عاطفيين، فبداخلهم الكثير من الحنان، كما أنهم لا يميلون للاستعجال، بل يفكرون بهدوء، ولديهم حدس عال، كما أنهم لا يحبون الرفض، ولا يفضّلون قول لا لأحدهم، لتجنّب جرح مشاعرهم.

ومع ابتداء السنة الميلادية الجديدة 2019، يبحث جميع محبي ومتابعي الأبراج والحظ بالبحث عن التوقعات للسنة الجديدة وعادة ما يهتمون بمعرفة توقعات الأبراج لـ ماغي فرح 2019، وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على توقعات برج الحوت لعام 2019 من ماغي فرح:

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