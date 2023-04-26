البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الخميس 27 نيسان/أبريل 2023:
من صفات مواليد برج الدلو الانطوائية مما يمنحهم مظهر والبرود والانزواء لكنهم يسعون دائماً في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.
توقعات برج الدلو اليوم الخميس 27 نيسان/أبريل 2023
توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي
توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي أنت تعاني من ارتفاع الضغط المستمر حاول أن تكثر من شرب الكركديه، وابتعد عن الموالح.
توقعات برج الدلو على الصعيد المهني
توقعات برج الدلو على الصعيد المهني أنت تفكر بتطوير نفسك وأخذ دورات تدريبية، حاول استشارة مديرك أولاً.
توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي
توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي أنت تشعر يا عزيزي بعدم الراحة من تصرفات الشريك حاول أن تراقبه بحرص دون أن تعلم واهتم بنفسك أكثر.
مشاهير برج الدلو
- رمضان صبحي
- سعاد حسني
- سارة أبي كنعان
- ماري منيب
- ياسمين صبري
- نورمان أسعد
- بوراك دينيز
- لويس سواريز
- أوبرا وينفري
- كريستيان بيل
- شاكيرا
- جيرارد بيكيه
- اورميلا ماتوندكار
- بريتي زينتا
- شروتي
- دريد لحام
- شهيرة
- منى واصف
- موسى حجازين
- زهير النوباني
- دوللي شاهين
- محمود حميدة
- عمرو عبد الجليل
- شادية
- يوسف فوزي
- رفيق سبيعي
- ناجي جبر
- شعيب راشد
- مازن الناطور
- أماني الوالي
- عبد الله مشرف
- بشار إسماعيل
- عمر الحريري
- ميمي جمال
- لطيفة
- سهير البابلي
- محمد هنيدي
- نسرين طافش
- إسلام جمال
- ليلى مراد
- جيهان عبد العظيم
- جيرارد بيكيه
- جينيفر أنيستون
- إبراهام لينكون
- كيم جونغ إيل
- رونالدو ريغان
- بوريس يلتسن
- نيكولا ساركوزي
- مروان خوري
- سعيد عبد الغني
- نجيب الريحاني
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