اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج الدلو اليوم الخميس 4 أيار/ مايو 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الخميس 4 أيار/ مايو 2023:
من صفات مواليد برج الدلو الانطوائية مما يمنحهم مظهر والبرود والانزواء لكنهم يسعون دائماً في داخلهم إلى التّواصل مع الآخرين، والشخص الذي يولد تحت مسمّى برج الدلو هو شخص محب للحريّة ومتعلّق جداً باستقلاليته.
توقعات برج الدلو اليوم الخميس 4 أيار/ مايو 2023
توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي
توقعات برج الدلو على الصعيد الصحي تعاني من حساسية مفرطة حاول أن تتناول حبة الحساسية.
توقعات برج الدلو على الصعيد المهني
توقعات برج الدلو على الصعيد المهني حاول أن تبحث عن عمل لأنك تعاني من ملل قاتل.
توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي
توقعات برج الدلو على الصعيد العاطفي اهتم بشريكك أكثر فهو بحاجة لك.
مشاهير برج الدلو
- رمضان صبحي
- سعاد حسني
- سارة أبي كنعان
- ماري منيب
- ياسمين صبري
- نورمان أسعد
- بوراك دينيز
- لويس سواريز
- أوبرا وينفري
- كريستيان بيل
- شاكيرا
- جيرارد بيكيه
- اورميلا ماتوندكار
- بريتي زينتا
- شروتي
- دريد لحام
- شهيرة
- منى واصف
- موسى حجازين
- زهير النوباني
- دوللي شاهين
- محمود حميدة
- عمرو عبد الجليل
- شادية
- يوسف فوزي
- رفيق سبيعي
- ناجي جبر
- شعيب راشد
- مازن الناطور
- أماني الوالي
- عبد الله مشرف
- بشار إسماعيل
- عمر الحريري
- ميمي جمال
- لطيفة
- سهير البابلي
- محمد هنيدي
- نسرين طافش
- إسلام جمال
- ليلى مراد
- جيهان عبد العظيم
- جيرارد بيكيه
- جينيفر أنيستون
- إبراهام لينكون
- كيم جونغ إيل
- رونالدو ريغان
- بوريس يلتسن
- نيكولا ساركوزي
- مروان خوري
- سعيد عبد الغني
- نجيب الريحاني
© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)