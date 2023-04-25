البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023:

من مميزات برج العذراء القدرة على إدارة الأمور وتحمل المسؤوليات، الذكاء، الاجتهاد والإخلاص في العمل، شخص رومانسي وعاطفي وحساس، وتتمتع بشخصية هادئة ومنظمة جداً.

توقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج العذراء على الصعيد الصحي

توقعات برج العذراء على الصعيد الصحي تعاني من الصدفية حاول أن تتعرض لأشعة الشمس بشكل متكرر اسبوعياً، وابتعد عن التوتر.

توقعات برج العذراء على الصعيد المهني

توقعات برج العذراء على الصعيد المهني أنت شخص مجتهد وجميع الأضواء في العمل عليك، ثابر واجتهد أكثر.

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي تفضل أن تبتعد عن النقاش مع شريكك وتبقى لوحدك.

مشاهير برج العذراء

المطرب الفلسطيني محمد عساف

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

المغنية اللبنانية رولا سعد

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الفنانة اللبنانية مادلين مطر