البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج العذراء اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

من مميزات مواليد برج العذراء القدرة على إدارة الأمور بشكل جيد وتحمل المسؤوليات، الذكاء، الاجتهاد والإخلاص في العمل، شخص رومانسي وعاطفي وحساس، وتتمتع بشخصية هادئة ومنظمة جداً.

توقعات برج العذراء اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج العذراء على الصعيد الصحي

توقعات برج العذراء على الصعيد الصحي تفكر بعمل نظام غذائي لتخفيف وزنك قبل قدوم الصيف وبدء المناسبات العائلية والسهرات.

توقعات برج العذراء على الصعيد المهني

توقعات برج العذراء على الصعيد المهني تشعر بعدم الراحة من العمل وتفكر بالبحث عن غيره.

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي

توقعات برج العذراء على الصعيد العاطفي اليوم تفكر بالخروج مع الشريك والذهاب لتناول العشاء في مطعم رومانسي.

مشاهير برج العذراء

المطرب الفلسطيني محمد عساف

الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي

الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني

المغنية الراحلة ذكرى

المذيعة الإعلاميّة المصريّة هالة سرحان

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

الفنانة اللبنانية مادلين مطر

المغنية اللبنانية رولا سعد

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور

الممثلة المصرية الراحلة مريم فخر الدين

المغني والممثل المصري عامر منيب

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الممثل السينمائي الكوميدي فؤاد المهندس

الفنّان المغني العراقيّ القيصر كاظم الساهر

الفنّان الممثل المصريّ عادل إمام

المغنّي الإماراتي حسين الجسمي

الممثل والمذيع يوسف الخال

الفنان اللبناني وائل كفوري

المغني الجزائري رشيد طه

الفنانة اللبنانية مادلين مطر