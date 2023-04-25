البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023:

برج العقرب من الأبراج التي تفضل الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولا يملّون أبداً من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، ويقدمون كل ما بوسعهم لحماية أبنائهم، ودائماً ما يشجعونهم ويدعمونهم في خططهم المُستقبليّة ويحفزّونهم للأفضل دائماً.

توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 26 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي تجنب تناول الأطعمة الحارة مثل النودلز لأنك تعاني من تهيج في القولون.

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني تفكر بأخذ إجازة طويلة من عملك لأنه مرهق وتحتاج للراحة.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي حاول تجنب الشريك في هذه الفترة لأنك عصبي وغير متزن.

مشاهير برج العقرب