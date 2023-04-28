البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023:

برج العقرب من الأبراج التي تفضل الغموض إلى حد كبير والكتمان، ولا يملّون أبداً من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، ويقدمون كل ما بوسعهم لحماية أبنائهم، ودائماً ما يشجعونهم ويدعمونهم في خططهم المُستقبليّة ويحفزّونهم للأفضل دائماً.

توقعات برج العقرب اليوم الجمعة 28 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي أنت تشعر بعدم الراحة ونغزات في منطقة الصدر حاول أن تسترخي وتهدأ ولا تبالغ.

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني حاول أن تغير عملك لأنك لن تتطور أبداً وتشعر بعدم الراحة والتوترمن تصرفات زملائك.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي تشعر بالرغبة بالسفر لمكان صيفي أنت وشريك حياتك حاول أن تخطط قبل الزحمة في الصيف.

مشاهير برج العقرب