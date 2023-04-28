البوابة - اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج العقرب اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك السبت 29 نيسان/أبريل 2023:

برج العقرب من الأبراج التي تفضل الغموض إلى حد كبير والكتمان، ولا يملّون أبداً من النشاطات العائلية التي يمكن القيام بها، ويقدمون كل ما بوسعهم لحماية أبنائهم، ودائماً ما يشجعونهم ويدعمونهم في خططهم المُستقبليّة ويحفزّونهم للأفضل دائماً.

توقعات برج العقرب اليوم السبت 29 نيسان/أبريل 2023

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي

توقعات برج العقرب على الصعيد الصحي اشرب الحليل وتناول الأجبان لأنك تعاني من نقص الكالسيوم.

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني

توقعات برج العقرب على الصعيد المهني ابتعد عن زملائك السلبين لأنك تتأثر بشكل سلبي وشخصيتك تحولت إلى شخص هجومي وعصبي خاصة في آخر أسبوع.

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي

توقعات برج العقرب على الصعيد العاطفي أنت والشريك تخططان للسفر إلى مكان فيه بحر وشمس للسباحة والاستمتاع بالأجواء الصيفية.

مشاهير برج العقرب