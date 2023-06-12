اعرف كيف سيكون حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم الإثنين 12 حزيران/يونيو 2023؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك ما هي توقعات برجك الإثنين 12 حزيران/يونيو 2023:

من صفات مواليد برج القوس الروتين ويحب المغامرة وهو صاحب شخصية متفائلة تحب الحياة، كريم إلى أبعد الحدود ولا يتردد في مساعدة من يحتاج إليه، شخصية صريحة وصادقة يكره الكذب ولا يسامح عليه.

توقعات برج القوس اليوم الإثنين 12 حزيران/يونيو 2023

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي

توقعات برج القوس على الصعيد الصحي تعاني من انتفاخات كثير حاول أن تبتعد عن البقوليات.

توقعات برج القوس على الصعيد المهني

توقعات برج القوس على الصعيد المهني لا تنسى أن تأخذ إجازتك الست=نوية وتسافر لأنك نفسيتك متعبة.

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي

توقعات برج القوس على الصعيد العاطفي لا تهمل شريكك فهو محبط.

مشاهير برج القوس