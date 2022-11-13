احتفلت تيفاني ترامب Tiffany Trump ابنة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بحفل زفافها على الملياردير اللبناني مايكل بولس في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقد استطاعت أن تخطف الأنظار بإطلالة مميزة وفخمة من توقيع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب Elie Saab لتصبح محط إعجاب الكثير من المتابعين عبر السوشيال ميديا.

تيفاني ترامب بفستان زفاف فخم من توقيع إيلي صعب

اختارت العروس تيفاني ترامب فستان زفاف زفاف بتصميم فخم وغاية في الشياكة والأناقة حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، وقد تميز الموديل بتطريزات كريستالية لامعة وفخمة أضافت لإطلالة العروس إطلالة ساحرة وملفتة للأنظار، وقد تم تنسيق الفستان بدون طرحة.

وأكملت إطلالتها بوضع أقراط فخمة مرصعة بالألماس إلى جانب خاتم مرصع بالألماس مميز خطف الأنظار، وجاءت إطلالة تيفاني ناعمة للغاية خاصة بعد اختيارها لتسريحة شعر فرد مموجة وبسيط ليصبح منسدل على الكتف مما منحها مظهر راقي وهادئ توافق مع شكل فستانها، أما المكياج جاء بدرجات النود الممزوج بالوري.

جينيفر لوبيز بفستان زفاف ناعم من توقيع زهير مراد

سنتيا صمويل تختار فستان زفافها من تصميم جورج حبيقة