سنتيا صمويل تختار فستان زفافها من تصميم جورج حبيقة

تألقت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل في حفل زفافها بـ فستان زفاف منقوش باللون الفضي من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جورج حبيقة، واعتمدت سنتيا تسريحة الشعر المرفوع عن الوجه والمسحوب إلى الخلف بطريقة ظهرت جمال الفستان.

أما من الناحية الجمالية، تألقت بمكياج هادىء خفيف قريب من الألوان الترابية ويتناسب مع بشرتها البيضاء من أنامل خبير المكياج بسام فتوح، واستغنت سنتيا في إطلالتها عن العقد لأن تصميم الفستان ذات رقبة عالية لا يحتاج، وارتدت حلق طويل وناعم من مجوهرات دار مارلي.

من هي سنتيا صمويل؟

سينتيا صموئيل ولدت في 23 يونيو عام 1995 نشأت في لبنان من أب كندي الجنسية وأم لبنانية، وهي عارضة أزياء وممثلة لبنانية، برجها السرطان، من هوايتها الرسم والغناء، العزف على ست آلات موسيقية، وتجيد أيضاً الرقص ولعب الجمباز.

في عام 2015 اشتركت بمسابقة ملكة جمال لبنان وهي في سن 20 عامًا، واستطاعت سينيتا صموئيل الوصول إلى النهائيات والفوز بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان، ثم عملت مقدمة برامج في محطة (LBCI) فقدمت برنامج (بتحلى الحياة).

اختارتها وزارة السياحة اللبنانية لتمثل بلدها عبر مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية في (Las Vegas)، ونالت المرتبة رقم 19 من بين 81 متسابقة، فحققت بذلك شهرة واسعة جعلتها من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لمع اسمها كممثلة في المسلسل اللبناني بيروت سيتي 2018، شاركت في مسلسل خمسة ونص 2019، وفي عام 2022 تزوجت من النجم الفلسطيني آدم بكري.

أبيات شِعر للعروس في يوم زفافها

فساتين زفاف جينيفر لوبيز خطفت بها الأنظار.. أيها أجمل؟

عبارات تهنئة العروس على الواتس آب