ثلاث صيحات للنظارات الشمسية يمكنك تجربتها هذا الصيف من خبراء عدسات

النظارات الشمسية هي القطعة التي يمكنها أن تزيد أناقتك هذا الصيف أو العكس، سواء ما كنت تخطط لرحلة داخلية على الشاطئ أو رحلة طال انتظارها خارج البلاد. النظارات لا يمكنها فقط إضافة جمال فوري إلى مظهرك، بل أيضاً لا توجد طريقة لتظهر ثقتك بنفسك هذا الصيف أفضل من نظارات شمسية جريئة.

لهذا السبب جمع الخبراء في عدسات، منصة مصممي النظارات الاستثنائية في الإمارات العربية المتحدة، أفضل صيحات النظارات للبيع هذا الصيف. من التصميمات المستقبلية والأشكال المبالغ فيها إلى الإطارات التقليدية، يوجد شيء لكل شخص ولكل ميزانية.

هندسية وغريبة

تحتاج للجرأة، النظارات الشمسية ذات الأشكال الهندسية، هذه الموضة القديمة، هي آخر صيحة هذا العام. يتضمن هذا الأشكال الغريبة مثل المثلثات، والمربعات والمسدسات التي ستحتل قريباً صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بك طوال الصيف.

ضخمة وعملاقة

يجب اقتناؤها هذا الموسم، الأشكال المبالغ فيها والإطارات العريضة عادت هذا الموسم. إن كنت في العمل أو نظمت يوماً للعب الأطفال في المتنزه، تنقلك هذه النظارات الشمسية رفيعة المستوى من جو العمل إلى جو اللعب في ثوانٍ.

ملونة وشفافة

أضف لمسة تقليدية لصيفك هذا العام مع الإطارات التي تستعير ألوانها من ألوان العدسات. سواء ما كانت بإطار كلاسيكي بظلال براقة أو كانت أكليريك، فهي القطع الجذابة التي يجب أن تستغلها هذا الموسم.

نبذة سريعة حول منصة "عدسات"

تُعد "عدسات" عبارة عن منصة لعرض منتجات أفضل الماركات في عالم البصريات. علاوة على ذلك، فإن المنصة هي موزع معتمد لمنتجات للعديد من العلامات التجارية الشهيرة. وبالتالي، فإن "عدسات" اسم يحافظ على أصالة المنتج وجودته. وتوفر "عدسات" النظارات الشمسية وإطارات النظارات إلى جانب خبرتها الرئيسية في توريد العدسات اللاصقة الطبية والملونة وذلك في ضوء اسم الشركة باللغة الانجليزية الذي تعني ترجمته إلى العربية "العدسات اللاصقة". بدأت شركة "عدسات"، وهي شركة محلية تتخذ من دبي مقراً لها، عملها في سبتمبر 2019 مع خدمة الشحن المجاني للمنتجات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوسعت الشركة اليوم في أعمالها، حيث توفر خدمة الشحن إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف الشركة، في ظل خدماتها الفريدة المتوفرة حالياً في دبي مثل: التوصيل خلال 4 ساعات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتجربة المنزلية للمنتجات، إلى توسيع نطاق أعمالها وخدماتها في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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