موضة أواخر التسعينيات... تونغ بالكعب العالي قمة اتجاه صيف 2021

إنّ التحليق في السماء بأناقة هو الكلمة الأساسية هذا الصيف. بعد الخف والصندل المسطح من طراز birkenstok، حان دور التونغ ذي الكعب العالي للعودة بقوة. اختيارات وتعليمات لهذا الحذاء المفتوح والمرتفع الذي هو من ضمن موضة صيف 2021!

نسير إلى فصل الصيف الذي لا غنى عنه، يغوينا التونغ tong ذو الكعب العالي .... حذاء شائع برز في أواخر التسعينيات، في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أصبح هذا التونغ الشهير لمدة عقدين مجرّد #أكسسوار للشاطئ لا يحظى فعليا باهتمام كبير. هناك من يبتعدون عن اتجاهات الموضة وآخرين يجدونها مناسبة لهم. وإذا كان أرباب الموضة بما في ذلك ريهانا وهايلي بالدوين وكيندال جينر يستمتعن بهذا التونغ، فبالنسبة لعشاق الموضة، فإن حب هذا الحذاء الصيفي مجمع عليه تماما مثل الخف. على Instagram، من الصعب أن تفوتك شخصية مؤثرة تنتعل التونغ.

الحذاء السياحي، الملقب بـ gougoune في كيبيك، لم يعد يتمتع بجاذبية أسلافه. الأكثر رقياً وأناقة، هو الحذاء العاري مع لجام الذي لديه كل شيء. في الأساس هو قديم 5000 سنة قبل الميلاد، وصل التونغ إلينا من خلال المصريين. صندل تبناه الفراعنة، كان نعلًا بسيطًا، من ورق البردي، يعلوه لجام جلدي. في وقت لاحق، في عام 1964، إنبعث التونغ من رماده واكتسب شعبية حقيقية على شواطئ كوباكابانا بفضل Havaianas . لكن عشق الحقبات القديمة أغرى المبدعين في سنوات 2000 فقاموا بتطويره.

كيف تختارين التونغ ذي الكعب العالي؟

يقضي كبار المصممين والعلامات التجارية الصغيرة وقتًا رائعًا في إطلاق إصداراتهم من الشبشب ذي الكعب العالي. للحصول على مظهر التسعينيات، تأكدي من اختيار شبشب مع لجام فردي أو مع أربطة للحصول على تأثير مثير وريترو. نظرًا لأن الراحة تملي علينا اختياراتنا واتجاهاتنا، فإن مقدم الحذاء المدبب لم يعد يتمتع بشعبية كبيرة. اتجاهات التسعينيات تفرض نفسها (شكرًا لك برادا!)، لقد تمّ استثمار مقدّم الحذاء المربع لجميع الأحذية منذ عام 2020، بما في ذلك التونغ ذي الكعب العالي لحسن الحظ. وهذا لا يزعجنا أبدا!

إذا لم تكوني من عشاق الأحذية ذات الكعب العالي، فأنت محظوظة. معظم الأحذية المرتفعة هذا الموسم لها كعب صغير جدًا. ولكن بالنسبة للأكثر كرها للكعب، يتوفر هذا التونغ أيضًا في إصدار جلدي مسطح وناعم لدى Bocage و Mephisto و Roger Vivier. أما بالنسبة لتدرّجات الألوان، فالمقترحات عديدة. من ظلال الباستيل لدى Bash إلى الألوان البيضاء لدى Jonak، مرورًا بالأحمر لدى Boohoo والأخضر لدى بوتيغا فينيتا، يحاول التونغ أن يكون مرغوبا من قبل الشباب. رهان آمن، النسخة السوداء لا توصف. نحن نحب نسخته لدى Sandro مع أحزمة رفيعة بسعر 195 يورو، ونعل سميك وجلد سويدي من تصميم Marie Laffont، وكعب متوسط الارتفاع من Asos Design بسعر 74.99 يورو، وزوج ذي كعب عالٍ من جلد التمساح مع مسامير ذهبية من Besson Chaussures بسعر 39.99 يورو.



كيف ننتعل تونغ بكعب؟

يمكنك أن تقولي شكراً للتونغ ذي المقدمة المربعة! بفضل هذه اللمسة الريترو، تحفة صيف 2021 تتكيّف مع جميع قطع موضة اللحظة. سروال واسع، تنورة منمّقة، فستان منتفخ أو من الساتان مع أشرطة رفيعة، جمبسوت، كل الأفكار المجنونة مسموح لها أن تتألق، مع تونغ بكعب في القدمين. هايلي بالدوين، ملكة صيحات أزياء الشارع، قد غزت بالفعل هذه الصنادل الصيفية التي ترتديها بشكل رائع مع سروال واسع وقميص قصير مقصوص. غالبيّة النساء اللواتي لديهنّ شك بالإجمال سيكتفين بزوج أنيق من الخف أو القبقاب. لكنّ الجريئات سيخطين الخطوة وأعينهنّ مغلقة. ريترو متعدد الاستخدامات، هذا الصندل المرتفع لن يتركنا لحظة واحدة هذا الصيف!

تتناغم ملكة الموضة هايلي بيبر بالدوين بشكل مثالي مع صيحات الشبشب ذات الكعب المرتفع مع قميص مقصوص وبنطلون بيج.

تونغ جلدي بكعب، 59.99 يورو، مانغو

Boohoo

Jonak

Bottega Veneta

Bocage

Samsoe

ASOS Design

Isotoner

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