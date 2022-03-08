جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في اليوم المرأة العالمي

في اليوم المرأة العالمي كوني أنيقة، كوني واثقة من نفسكِ، كوني جذابة، كوني لطيفة،كوني إيجابية، كوني أنتِ.

عزيزتي المرأة العاملة لا تدعي أي صيحة من أزياء محلات زارا العالمية تفلت من بين يديك واكبي أحدث صيحات الموضة لتكوني متفردة بأسلوبك العصري في مكان العمل.

يعتبر ارتداء جاكيتات البليزر مع بنطلون الجينز أو قماش من أحدث صيحات الموضة التي انتشرت في السنوات الأخيرة ويعتبر موضة رائجة جداً كونه يجمع مابين الأناقة والفخامة ويظهر المرأة أكثر جاذبية وراحة خصوصاً في مكان العمل، اخترنا لكِ مجموعة جاكيتات بليزر غاية في الجاذبية من محلات زارا العالمية نتمنى أن تنال إعجابكم، أيها ستختارين؟

تاريخ عيد المرأة 2022

تاريخ عيد المرأة 2022، في 8 آذار مارس من كل عام يحتفل الناس في جميع أنحاء العالم باليوم العالمي للمرأة، ويعتبر تقليد سنوي ويتم تفعيله كيوم احتفال حول العالم، وتم تحديده باعتباره احتفالًا رسميًا للأمم المتحدة منذ عام 1975م.

اليوم العالمي للمرأة هو عطلة وطنية في أجزاء كثيرة من العالم، وبالرغم من أن أصول هذا اليوم تعود إلى أبعد من هذا التاريخ بكثير، ويستمر اليوم العالمي للمرأة في رفع مستوى الوعي حول التحيز والصور النمطية والمساواة في كل جانب من جوانب الحياة، سواء كان ذلك في مكان العمل أو في المنزل أو في المجتمع المحلي، ولا يحتفل هذا اليوم التاريخي بامرأة واحدة أو بلد أو منظمة فحسب، بل يعترف بالنساء في كل مكان اللواتي يلهمن الآخرين للقيام بعمل أفضل، والقدرة على إحداث الفرق والتغيير في حياتهن وحياة مجتمعاتهن.

كل عام وأنتنّ بألف خير

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022

قصيدة عن المرأة القوية