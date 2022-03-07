كلام عن اليوم العالمي للمرأة من أكثر الاشياء التي يتم نشرها هو الكلام عن المرأة، المرأة أحلى هدية في العالم، وهي زهرة الربيع وفتنة الدنيا، وروح الحياة، عندما تتحد عن امرأة فأنصت إلى ما تقوله عيناها.

كلام عن اليوم العالمي للمرأة

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة هي تحفة الكون

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة هي نصف المجتمع

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة كالألماسة إن أهملتها انطفت.

وراء كل رجل عظيم وناجح امرأة

إن المرأة كالجيتار لا تعطي ألحانها إلا لمن يتقن العزف على أوتار قلبها.

هناك من يظن أن الأنثى رحالة من قلب إلى قلب تبحث عن أحاسي مؤقتة وترحل، بل الأنثى هي وطن لمن استوطنها وقدرها.

الأنثى من طبعها تقول كلاماً سيئاً لحظة الغضب وتفعل عكسة في لحظة الرضا لا يوجد أصفى من قلبها.

المرأة كالوردة تستدرج الرجل بأريحها لتلسعه بأشواكها.

المرأة مثل الكهرباء إذا أحسنت إستخدامها أنارت لك حياتك، وإذا أسأت استخدامها كهربت حياتك

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... الأنثى كالزجاجة تعكس لك جمال الحياة.

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة كالشعلة إذا عرف الرجل كيف يمسكها أضاءت له طريقه وإذا أخطأ في مسكها أحرقت يده.

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة القوية لا تبكي على فراق رجل لا يقدرها وإنما تبكي على قلبها الذي صانته طويلاً ثم أهدته لمن لا يستحقه.

المرأة نحلة رائعة تعشق الزهور وتعطيك العسل ولكنها قد تلسعك.

كلام عن اليوم العالمي للمرأة... المرأة القوية تبتسم وكأنها لم تتذوق الألم يوماً وتضحك وكأنها لم تجرب البكاء أبداً.

متى موعد اليوم العالمي للمرأة؟

موعد اليوم العالمي للمرأة يصادف في 8 مارس/آذار من كل عام.

عبارات عن المرأة العظيمة

المرأة القوية هي التي لها تأثير مميز في كل مكان سواء كنا في المنزل أو في العمل، تحترم الآخرين وتعاملهم باحترام.

المرأة إنسان عادي جداً ولكن لها قدرة تدميرية هائلة إذا كرهت رجلاً كانت تحبه.

لا تستهين بصمت المرأة فهي قادرة أن تجعلك تتنوه بين كلماتها بين الألف والياء.

أنتِ أنثى استثنائية أشعلي النار لمن يفكر بإيذائك فمن ينتظر سقوطك اجعلي من صوت ضجيجك سقوطك زلزال يدمر حياته

المرأة يا من أهم الأسس التي تقوم ببناء مجتمع صالح هي رمز القوة والحكمة والإرادة والصلابة.

المرأة هي قادرة على مواجهة الصعاب والمحن سواء بوجود رجلًا أو لا، صدق من قال وراء كل عظيم امرأة.

المرأة هي نصف المجتمع تستطيع أن تتحمل الصعاب، تتمتع بالشجاعة والقوة كما أنها تتمتع بالحس المرهف والمشاعر الرقيقة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

المرأة هي الأم والأخت والصديقة هي الجانب الرقيق من حياة الرجل التي لا يستطيع الاستغناء عنها.

المرأة تحترم الكبير وتعطف على الصغير تعلم السلوكيات الصحيحة تقف بجانب أبنائها لتجاوز المصاعب في الحياة، هي وجه الأمل والفرحة لأبنائها هي صاحبة المشاعر الدافئة التي تخبرهم أن الغد أفضل بكثير.

اقتباسات عن يوم المرأة العالمي

المرأة شمس تنير الكون.

المرأة هي شجرة وارفة الأغصان ونبع صافِ.

المرأة هي غابة ندية خضراء وشفاه رطبة لا تمل العطاء.

أنتِ الأم، أنتِ الأخت، أنتِ الصديقة، أنتِ الرفيقة، أنتِ الحياة، اهتمي بحياتك لأنك حياة الآخرين... يوم المرأة العالمي.

نعم، هي خُلقت من ضلعك ولكن لا تنسى أنك كلك منها.

كل عام وأنتن بخير لكل امرأة تصنع فارق في حياة الآخرين، لكل ارأة معاءة، لكل من كانت وما زالت تصنع النجاحات والحب والحياة لنفسها ولمن معها.

شكراً لكونك امرأة.

لا توجد جوهرة في العالم أكثر قيمة من امرأة تنزه نفسها مما يعاب.

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