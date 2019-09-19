جاكيتات "بليزر" لتكوني الأكثر أناقة في فصل الخريف 

إنه الخريف.. ذلك الفصل الذي يقع بين فصلي الصيف والشتاء، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجيّ، وتكون درجات حرارة فصل الخريف بين حرارة فصل الصيف وبرودة فصل الشتاء؛ وذلك في خطوط العرض المتوسطة والعالية، ويكون فصل الخريف في المناطق القطبيّة قصير جداً، ومن الجدير بالذكر أن فصل الخريف يسمى بالإنجليزية "fall" وتعني "سقوط"؛ وذلك لأنَّ هذا الفصل يشهد تساقط أوراق الأشجار.

يعد ارتداء البليزر مع بنطلون الجينز أو قماش من أحدث صيحات الموضة التي انتشرت في السنوات الأخيرة ويعتبر موضة رائجة جداً كونه يجمع مابين الأناقة والفخامة ويظهر المرأة أكثر جاذبية وراحة.

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