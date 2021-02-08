جددي الحب مع زوجك في عام 2021

عزيزتي الزوجة يعتمد الزّواج على الوفاءِ والإخلاصِ والتفاهم والتقدير من كلا الشريكينِ لبعضهما بعضاً، فلا تدعي العام الجديد يبدأ بعيداً عن الحب والرومانسية فليلة رأس السنة فرصة رائعة لتجديد الحب بينك وبين شريك العمر.

إليكِ هذه النصائح الذهبية لتجديد الحب مع زوجكِ:

1- إياكِ أن تبخلي على حبيبك بالمشاعر، فبالرغم من إنكار الرجال لجانبهم الحساس إلا أنهم يتأثرون بالأجواء الرومانسية تماماَ كالنساء، لذا هيئي له سهرة شاعرية بامتياز وأضيئي الشموع في المنزل ولا تنسي تحضير سفرة العشاء الفاخرة.



2- عزيزتي الزوجة كوني كالجوهرة المكنونة في قلبه، وارتدي له فستان جديد يبرز مفاتنك ويثير حواسه الخمسة، واحرصي على التزين بالمجوهرات الثقيلة.



3- احتفلي بالذكرى السنوية، احرصي على إلتقاط عدداً من الصور لكما معاً لتبقى ذكرى هذا اليوم حتى أخر يوم.



4- دعي الموسيقى تغمر حواسك، قد لا يفضل زوجك الرقص ولكن في حال اخترتي أغنية خاصة بكما، تعيد الذكريات الجميلة فلا بد من أن الفكرة ستجذبه.



5- أفرغي ما في قلبك من مشاعر، بإمكانك استغلال هذه اللحظات الخاصة للبوح بما تشعرين به اتجاه زوجك وتخبريه عن الخصال التي توقعك في غرامه كل مرة.



6- هل تعلمين أن الهدايا تقرب القلوب؟ لذا حضري لزوجك هدية من صنع يديك حتى ولو كانت بسيطة، كأن تحيكي له اسمكما على قطعة قماش يضعها في جيب البدلة، أو تضعي صورتكما معاً في سلسلة وأعطيه إياها في نهاية السهرة.

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