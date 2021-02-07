محرمات العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة

تعد العلاقة من أهم ركائز الزواج الناجح، إلَّا أن جهل بعض الأزواج بما هو مباح وغير مباح في هذه العلاقة يؤدي في كثير من الأحيان إلى الخلافات والمشاكل التي قد تنتهي بالطلاق، وقد يكون سبب ذلك الأعراف والتقاليد البالية، أو مشاهدة الأفلام الجريئة التي ساهمت في نشر الممارسات الخاطئة بين المراهقين.

ونقلاً عن "موقع حلوة" ستجد عرض مفصل للمحرمات بين الرجل والمرأة أثناء العلاقة:

1. جماع الدبر

من المعروف أن إتيان الرجل زوجته في دبرها من المحرمات شرعًا وأجمع عليه الأئمة الأربعة، ففتحة الشرج مكان نزول القذارة والنجاسة، عوضًا عن المشاكل التي قد يسببها هذا الفعل المحرم.

تؤدي ممارسة هذا النوع من الجماع إلى فقدان السيطرة على إخراج الفضلات، حيي يسبب ضررًا بـ العضلة العاصرة التي تقوم على حبس البراز داخل الأمعاء، بالإضافة إلى انتقال مجموعة من الأمراض الجنسية وغير الجنسية وأبرزها:

- نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

- السلان.

- الكلاميديا.

- الهربس.

- الزهري.

- فيروس الورم الحليمي البشري.

2. الجماع الدموي

يعد إتيان الزوج زوجته خلال أيام الدورة الشهرية أو أيام النفاس من الممارسات الخاطئة والمحرمة؛ لما يسببه من التهابات تناسلية.

3. الجماع الفموي

يعتبر الجماع الفموي من المكروهات، حيث يحرم ابتلاع أحد الزوجين مِنِّي الطرف الآخر وذلك بسبب نجاسته؛ وذلك لما له من مضار على صحة الفردين؛ فقد يؤدي إلى الإصابة بسرطانات الفم والحلق أو فيروس الورم الحليمي.

4. الأفلام الإباحية

يحرم مشاهدة الأفلام الجنسية بسبب احتواءها على مناظر تعري ومشاهد محرمة؛ حتى وإن كان الغرض منها زيادة الشهوة.

5. عدم الاستعانة بأدوات خارجية

لا تجوز الاستعانة بأجسام خارجية، مثل الألعاب، أو المواد الصلبة.

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