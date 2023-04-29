البوابة - جرانولا الفشار مع حبوب الأمارانث والفواكه بفضل غناه بالكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والأحماض الدهنية غير المشبعة ، تعد هذه الوصفة صحية للغاية، خاصة في الصباح. رقائق الشوفان وبذور السمسم تزود الخلايا بالحديد وتشعرنا بالنشاط والقوة.

تصنع الجرانولا من الشوفان الكامل وبعض المكسرات أو البذور والفواكه المجففة. الشوفان مليء بالألياف ، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. يوفر كوب واحد (111 جرامًا) من الجرانولا 82 جرامًا من الكربوهيدرات. كما توفر الجرانولا البروتين والمغذيات الدقيقة الهامة مثل الحديد وفيتامين د وحمض الفوليك والزنك. تختلف أحجام التقديم من 1/4 كوب إلى كوب كامل حسب النوع والعلامة التجارية التي تختارها. يمكن أن تكون الجرانولا أيضًا مصدرًا ممتازًا لـ: فيتامين ب.

جرانولا الفشار مع حبوب الأمارانث والفواكه

المكونات:

10 جرام من الحنطة السوداء

7ملاعق كبيرة من بذور السمسم (حوالي 70 جرامًا)

2 ½ ملعقة كبيرة حبوب الذرة الفشار (حوالي 50 جرام)

50 جرام حبوب الأمارانث ( قطيفة )

100 جرام شوفان طري

4 ملاعق كبيرة زبيب (حوالي 50 جرام)

200 جرام زبادي قليل الدسم أو حليب نباتي 200 مل

150 جرام فواكه (مقطعة إلى قطع صغيرة)

خطوات التحضير:

نحمص الحنطة السوداء وبذور السمسم في مقلاة جافة غير لاصقة على نار متوسطة مع التحريك حتى يصبح لونها داكنًا وتفوح رائحته لمدة 4 دقائق. انقله إلى وعاء واتركه يبرد قليلاً . ضعي الفشار في المقلاة ، وغطّيه وسخنيه على نار متوسطة ، ورجّيه حتى تنتفخ كل الحبوب . ينقل الفشار إلى الوعاء مع حبوب الأمارانث المنفوخة والشوفان والزبيب. تخلط جيدا ، ثم توضع في برطمان محكم الغلق وتخزن في مكان بارد . تقدم 3 ملاعق كبيرة (حوالي 30 جرامًا) من خليط الفشار مع اللبن أو الحليب حسب الرغبة والفواكه الطازجة المقطعة .

ما هي فوائد حبوب الأمارانث؟

حبوب الأمارانث القطيفة - غنية بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك حمض الغاليك وحمض الفانيليك. تساعد مضادات الأكسدة في محاربة الجذور الحرة ، التي تدمر المنتجات الثانوية للنشاط الخلوي الطبيعي ، مما يساعد على تقليل كل شيء من علامات الشيخوخة إلى أمراض القلب.

كما انها خالية من الغلوتين وتوفر الكثير من الألياف والبروتينات والمغذيات الدقيقة. وقد ارتبط أيضًا بعدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول وزيادة فقدان الوزن.

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