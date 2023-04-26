البوابة - يمكنك تحضير الدجاج المشوي في الفرن أو المقلاة الكهربائية، وصفة الدجاج المشوية هذه غنية بالعصارة ورطبة من الداخل ومقرمشة من الخارج!
أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي
المكونات:
1 دجاجة صغيرة حوالي 3.5 إلى 4 أرطال
1 ملعقة طعام زيت زيتون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل
ملح وفلفل حسب الرغبة
الطريقة:
- في وعاء صغير ، اخلطي البابريكا مع الفلفل الحلو المدخن ومسحوق الثوم ومسحوق البصل. أضف 1 ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل (أكثر أو أقل حسب الرغبة) واخلطي جيدًا.
- لتحضير الدجاج ، جففي الجلد بالمناشف الورقية.
- افركي الجزء الخارجي من الدجاج بزيت الزيتون وتبليه بسخاء بمزيج التوابل.
- اطوي الأجنحة برفق خلف الدجاج . باستخدام خيوط المطبخ ، اربطي الساقين معًا. تأكدي من أن التجويف فارغ.
- للطهي على المشواة:
- ضعي الدجاج في المنتصف على شواية. إذا كنت تستخدمين شواية شواء ، قومي بالتسخين المسبق لدرجة حرارة متوسطة ، 350 درجة فهرنهايت.
- يُطهى الدجاج لمدة 18-22 دقيقة لكل رطل أو حتى يصل الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت على مقياس حرارة اللحم. يحتاج الدجاج 3.5 رطل لمدة 60-80 دقيقة.
- بمجرد وصول الدجاج إلى درجة الحرارة المناسبة ، أطفئي النار واتركي الدجاج يدور لمدة 15 دقيقة بدون تسخين.
- يرفع عن المشواة ويقدّم.
لتحميص الدجاج في الفرن.
- يسخن الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت. ضعي الدجاج في مقلاة من الحديد الزهر أو في طبق صغير.
- اشوي لمدة 12 دقيقة ، خففي الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت واطهي 60-70 دقيقة إضافية أو حتى يصل الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت.
- اتركي الدجاج يرتاح 15 دقيقة قبل التقطيع.
لشي الدجاج في المقلاة الهوائية:
- قومي بتتبيله حسب التوجيهات أعلاه واتبعي وصفة الدجاج الكاملة في المقلاة الهوائية.
- اقرئي الإرشادات الخاصة بالشواية الخاصة بك لمعرفة الوقت المناسب للشوي. لا تتطلب آلات المشواة الكهربائية التسخين المسبق.
- وقت الطهي: يمكن أن يختلف وقت الطهي بناءً على حجم الدجاج وطريقة الطهي (الفرن / المشواة). ينضج معظم الدجاج صغير الحجم في غضون ساعة تقريبًا. للحصول على أفضل النتائج ، استخدمي مقياس حرارة قراءة فوري واطبخي حتى تصل درجة حرارة الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت.
- يمكن تخزين بقايا الدجاج في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 4 أيام.
وصفة الروبيان المقلي في المقلاة الهوائية
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