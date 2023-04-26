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أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 03:27
أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي
أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي

البوابة - يمكنك تحضير الدجاج المشوي في الفرن أو المقلاة الكهربائية، وصفة الدجاج المشوية هذه غنية بالعصارة ورطبة من الداخل ومقرمشة من الخارج!

أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي

المكونات:

أسهل وصفة لعمل الدجاج المشوي

1 دجاجة صغيرة حوالي 3.5 إلى 4 أرطال

1 ملعقة طعام زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

  1. في وعاء صغير ، اخلطي البابريكا مع الفلفل الحلو المدخن ومسحوق الثوم ومسحوق البصل. أضف 1 ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل (أكثر أو أقل حسب الرغبة) واخلطي جيدًا.
  2. لتحضير الدجاج ، جففي الجلد بالمناشف الورقية.
  3. افركي الجزء الخارجي من الدجاج بزيت الزيتون وتبليه بسخاء بمزيج التوابل.
  4. اطوي الأجنحة برفق خلف الدجاج . باستخدام خيوط المطبخ ، اربطي الساقين معًا. تأكدي من أن التجويف فارغ.
  5. للطهي على المشواة:
  6. ضعي الدجاج في المنتصف على شواية. إذا كنت تستخدمين شواية شواء ، قومي بالتسخين المسبق لدرجة حرارة متوسطة ، 350 درجة فهرنهايت.
  7. يُطهى الدجاج لمدة 18-22 دقيقة لكل رطل أو حتى يصل الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت على مقياس حرارة اللحم. يحتاج الدجاج 3.5 رطل لمدة 60-80 دقيقة.
  8. بمجرد وصول الدجاج إلى درجة الحرارة المناسبة ، أطفئي النار واتركي الدجاج يدور لمدة 15 دقيقة بدون تسخين.
  9. يرفع عن المشواة ويقدّم.

لتحميص الدجاج في الفرن.

  1. يسخن الفرن إلى 450 درجة فهرنهايت. ضعي الدجاج في مقلاة من الحديد الزهر أو في طبق صغير.
  2. اشوي لمدة 12 دقيقة ، خففي الحرارة إلى 350 درجة فهرنهايت واطهي 60-70 دقيقة إضافية أو حتى يصل الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت.
  3. اتركي الدجاج يرتاح 15 دقيقة قبل التقطيع.

لشي الدجاج في المقلاة الهوائية:

  1. قومي بتتبيله حسب التوجيهات أعلاه واتبعي وصفة الدجاج الكاملة في المقلاة الهوائية.
  2. اقرئي الإرشادات الخاصة بالشواية الخاصة بك لمعرفة الوقت المناسب للشوي. لا تتطلب آلات المشواة الكهربائية التسخين المسبق.
  3. وقت الطهي: يمكن أن يختلف وقت الطهي بناءً على حجم الدجاج وطريقة الطهي (الفرن / المشواة). ينضج معظم الدجاج صغير الحجم في غضون ساعة تقريبًا. للحصول على أفضل النتائج ، استخدمي مقياس حرارة قراءة فوري واطبخي حتى تصل درجة حرارة الدجاج إلى 165 درجة فهرنهايت.
  4. يمكن تخزين بقايا الدجاج في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 4 أيام.

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