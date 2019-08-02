جزيرة خاصة للإيجار.. لمحبي الأجواء الإستوائية

تنتظرك أجواء استوائية خلال رحلة صيفية رائعة على جزيرة خاصة سميّت "The Enclave"، بالقرب من قرية بلاسينسيا في جنوب بليز، وهي دولة في أميركا الوسطى.

ووفقاً لموقع جريدة "ذا صن" البريطانية، فإن الجزيرة مدرجة حالياً للإيجار أسبوعياً بمقابل يراوح بين 12500 و28 ألف دولار، حيث تستوعب 28 شخصاً عبر سبعة أجنحة خاصة، أي أن الرحلة تكلّف ما يقرب الـ500 دولار للشخص الواحد، رغم أنها تتمتع بأجواء رائعة ما بين أشجار خضراء مورقة في كل مكان، وشواطئ رملية، وأماكن إقامة فاخرة، ومياه فيروزيّة.

كما تتميز الجزيرة بأماكن إقامة مميزة تضم غرف النوم الفسيحة والحمامات الأنيقة ومناطق المعيشة، فضلاً عن حمّام السباحة والألعاب ومنطقة تناول الطعام، بالإضافة إلى المناظر المذهلة للجبال والبحر. ويذكر أنّ رسوم الإيجار تتضمن فريقاً كاملاً من الموظفين الذين سيكونون على استعداد لتلبية كل احتياجاتك.

بليز هي دولة على الساحل الشرقي لأميركا الوسطى، مع سواحل البحر الكاريبي إلى الشرق، والغابات الكثيفة إلى الغرب، وتُعتبر وجهة سياحية مميزة بوجود حاجز ريف الضخم الذي يضم مئات الجزر الغنية بالحياة البحرية، كما أن مناطق الغابة في بليز هي موطن لآثار المايا مثل كاراكول، التي تشتهر بالهرم الشاهق.

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