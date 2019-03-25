فوائد صحية لـ"جلد الدجاج" تعرفي عليها!

يعتقد الكثير من الناس أن جلد الدجاج يزيد نسبة الكوليسترول في الدم، حتى أنه يتسبب في الإصابة ببعض أمراض القلب، بيد أن الدراسات أثبتت العكس. فقد وجد الباحثون أنَّ جلد الدجاج لا يجب إزالته نظراً لفائدته.

بحسب خبراء الصحة في جامعة هارفارد، فإن "الاستهلاك المعتدل لجلد الدجاج لا يؤذي الصحة على الإطلاق، ويوفر العديد من الفوائد الصحية".



مفيد للقلب



على الرغم أنه من الصعب تصديق ذلك إلا أنَّ جلد الدجاج مفيد للقلب، لأن الدهون بداخله غير مشبعة، وهذه الدهون تساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وتعمل على تحقيق التوازن في الهرمونات.



سعرات حرارية قليلة



كذلك، بينت الدراسات أن وجبة دجاج بالجلد، توفر 50 سعر حرارية أكثر من الدجاج الخالي من الجلد.



كاملة النكهة



عند وضع الملح على الدجاج وهو بدون جلد، يتم امتصاص الملح كاملاً مما يؤثر على الصحة. ولكن عند طهي الدجاج بجلدها، لا نحتاج إلى وضع ملح كثير.



الجلد يحفظ الدجاج في الطهي



يعمل جلد الدجاج كقشرة خارجية للحفاظ على الرطوبة، فيجب طهي الدجاج بجلده أولاً فلا تفكر أبداً أن جلد الدجاج ضارٌ بقدرِ ما هو مفيد. فهو يحتوي على أكثر من الأحماض الدهنية وأميغا 6 وأميجا 3 المفيدة للجسم.

اقرأ أيضًا:

أطباق ليلة رأس السنة: سويسرول الفراولة