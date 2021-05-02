جلي الفراولة هو من الحلويات السهلة والبسيطة وعلى الرغم من كونه يأخذ وقتًا حتى يصبح معدًا للتقديم، إلا إن عملية تجهيزه نفسها لا تأخذ من ربة المنزل سوى بضعة دقائق فقط.

يعد جلي الفراولة من أشهر أنواع الحلويات في وقتنا الحاضر وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، والتي يمكن تصنيع العديد من الأشكال والألوان باستخدامها.

جلي الفراولة

مقادير جلي الفراولة:

2 باكيت جيلي فراولة

2 كوب ماء ساخن

1 كوب فراولة مقطعة

طريقة التحضير جلي الفراولة:

أولاً قومي باحضار جلي الفراولة وذوّبيه في الماء الساخن.

ثم اسكبيه في الكاسات ثلاث ارباع.

وأخيراً ضعي قطع الفراولة في الكاسات وادخليها الفريزر حتى تتجمد، وصحتين وعافية.

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