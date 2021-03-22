البسبوسة من الحلويات المصرية والخفيفة، وتعتبر مكوناتها بسيطة وسهلة التحضير، والقيمة الغذائية لكل حصة تشمل: 455 سعر حراري، 10 غرام بروتين، 8 غرام من الدهون، 94 غرام كربوهيدرات، 32 ملغم صوديوم، 5 غرام من البروتين.

وفي حال عدم توفر هذه المكوّنات في المنزل أو وجود بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية من هذه المقادير، فبإمكان ربة المنزل تحضير عدة أنواع من الحلويات دون الحاجة إليها وتسمى الحلويات الصيامي.

طريقة عمل البسبوسة الصيامي

مقادير البسبوسة:

كوب ونصف من السميد.

ثلاث أرباع الكوب من كلّ من: السكر، وعصير البرتقال.

نصف ملعقة كبيرة من الباكنج باودر.

كوبان من القطر.

نص كوب من الكاجو.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضيرالبسبوسة:

أولاً امزجي السكر والسميد والبكينج باودر في وعاء.

ثم اسكبي عصير البرتقال والزيت النباتي مع التقليب حتى تحصلي على عجينة ذات قوام لين.

ثم امسحي صينية الخبز بالقليل من الزبدة.

ثم اسكبي خليط البسبوسة في الصينية، ثُمّ قطعيها على شكل معين.

ثم ضعي حبات الكاجو في وسط كل قطعة.

ثم أدخلي الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة حتى تنضج.

أخيراً، اسكبي القطر البارد على البسبوسة الساخنة، وصحتين وعافية.

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