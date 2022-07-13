جميلة البوابة: أضرار الرطوبة على بشرتك كلنا نرغب في الحصول على بشرة صحية وشابة ومتألقة؟ لا أحد يريد شعرًا دهنيًا ولزجًا على وجهه ، أليس كذلك؟ لسوء الحظ ، يمكن أن يكون للتغيرات المرتبطة بتغير المناخ في مستويات الرطوبة تأثير شديد على بشرتك.

جميلة البوابة: أضرار الرطوبة على بشرتك

ما هي الرطوبة؟

الرطوبة هي ببساطة كمية بخار الماء - الحالة الغازية للماء - في الهواء. نتيجة لذلك ، عندما نقول رطوبة عالية ، فإننا نشير إلى كمية كبيرة أو تركيز مرتفع من بخار الماء. من ناحية أخرى ، تعني الرطوبة المنخفضة عدم وجود الكثير من بخار الماء في الهواء.

هل سبق لك أن لاحظت اختلافًا في بشرتك بعد زيارة أماكن مختلفة؟ أو ربما في بداية موسم جديد؟ يرجع ذلك إلى مستويات الرطوبة المتقلبة التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحة بشرتك.

بشرة وجهك حساسة ورقيقة مقارنة ببقية جسمك. تتأثر بسهولة بتغيرات الطقس وتقلبات الرطوبة ، مما يجعل بشرتك أكثر حساسية للضرر. يحدث التعرق المفرط نتيجة للرطوبة العالية ، مما ينتج عنه جلد لزج ودهني ، مما يجعل بشرتك أكثر عرضة للبثور وحب الشباب. من ناحية أخرى ، يمكن أن تؤدي الرطوبة المنخفضة إلى جفاف الجلد.

دعونا نلقي نظرة على كيفية الحفاظ على صحة بشرتك حتى عندما تتقلب مستويات الرطوبة مما يجعل بشرتك تبدو منتعشة ومشرقة وجميلة. جميلة البوابة تقدم هذه الطرق الفعالة لمنع الرطوبة من التأثير على بشرتك.

جميلة البوابة: أضرار الرطوبة على بشرتك

نصائح هامة وفعالة:

تعرفي على بشرتك

لحماية بشرتك من تأثيرات الطقس الرطب ، ابدئي بالتعرف على بشرتك. ستساعدك معرفة نوع بشرتك على فهم نوع الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها في حالة الطقس القاسي. اختاري المنتج الأكثر ملاءمة لنوع بشرتك من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لمختلف أنواع البشرة. ستكونين قادرة على تجهيز بشرتك للطقس الرطب بهذه الطريقة.

حافظي على بشرتك نظيفة

إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة ، فإن الرطوبة هي بلا شك مكون سيجعل بشرتك أكثر سوءًا. لتجنب ظهور حب الشباب أو الطفح الجلدي ، اجعليها نقطة للحفاظ على نظافة بشرتك في جميع الأوقات. استخدمي منظفًا غير كوميدوغينيك. استخدمي المنظفات التي تحتوي على حمض الساليسيليك وبنزويل بيروكسايد إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب.

حافظي على رطوبة بشرتك

حتى عندما تكون الرطوبة مفرطة ، فإن الترطيب شرط ضروري! لكن هذه المرة ، اختاري المرطبات الخفيفة أو المرطبات التي تحتوي على الماء / الهلام للحفاظ على رطوبة بشرتك مع السماح لها بالتنفس.

الاستحمام بعد التعرق

فالعرق يرسل المزيد من الأوساخ والبكتيريا إلى مسامك ، مما قد يسدها. لتجنب ذلك ، الاغتسال بعد نشاط شديد أو بعد التعرق المفرط بسبب الطقس. يمكنك التأكد من الحفاظ على نظافة بشرتك بهذه الطريقة.

ضعي واقٍ من الشمس

تطبيق واقي الشمس مطلوب بغض النظر عن الظروف الجوية. إنها الطريقة الأكثر فعالية لحماية بشرتك من الظروف الجوية القاسية وكذلك الأشعة فوق البنفسجية الخطيرة. إذا كنت ستخرجين تحت الشمس أو للسباحة ، فلا تنسي وضع كريم واق من الشمس. اختاري واقيًا من الشمس يناسب نوع بشرتك ويعطي أكبر قدر من الفوائد.

حافظي على رطوبتك

لا يمكننا المبالغة في أهمية الترطيب في الحصول على بشرة صحية. اشربي الكثير من الماء واتبعي نظامًا غذائيًا متوازنًا واستخدمي المنتجات التي ترطب بشرتك من الداخل إلى الخارج للحفاظ على ترطيب جسمك.

في كل من الأجواء الرطوبة العالية والمنخفضة ، قد تواجه بشرتك مجموعة متنوعة من المشاكل. ومع ذلك ، هناك بعض الآثار الجانبية الخطيرة التي يصعب تجنبها. ومع ذلك ، فإن اتخاذ خطوات في وقت مبكر سيجعل من السهل حماية بشرتك في كلا المناخين. استخدمي أفضل المنتجات لبشرتك ، واضبطي جهاز الترطيب ، وحافظي على بشرتك رطبة لمواجهة معركة الرطوبة!

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