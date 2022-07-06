جميلة البوابة: 4 علاجات طبيعية للشفاء من حروق الشمس هل أنت مستعدة للإجازة على شاطئ البحر ولكنك تخشين التعرض لحروق الشمس وللسمرة المزعجة غير المرغوب فيها؟

لا تقلقي جميلة البوابة تقدم لك حيل تجميل بسيطة وطبيعية من مطبخك للتخلص من سمرة الشمس المزعجة أو حروق الشمس، والتي يواجهها معظمنا خلال فصل الصيف.

جميلة البوابة: 4 علاجات طبيعية للشفاء من حروق الشمس

جل أوراق الصبار

علاج مبرد مثالي للبشرة المحروقة من الشمس. ضعيه على المنطقة المحروقة واشطفيه بعد أن يجف. يكرر الإجراء لبضعة أيام.

جميلة البوابة: 4 علاجات طبيعية للشفاء من حروق الشمس

طحين الحمص

سيساعدك على التخلص من السمرة غير المرغوب فيها. قومي بخلط ملعقة كبيرة من طحين الحمص مع بضع قطرات من عصير الليمون واللبن الرائب. ضعيه على وجهك وأجزاء الجسم الأخرى، ثم اشطفيه بالماء البارد بعد أن يجف. سيساعدك نظام العلاج لمدة 10 أيام على التخلص من السمرة تماماً.

جميلة البوابة: 4 علاجات طبيعية للشفاء من حروق الشمس

العسل

عنصر آخر من مطبخك مفيد جدًا؛ اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل وضعيها على وجهك بعد التعرض لأشعة الشمس الحارقة. سوف تقلل بشكل كبير من اسمرار الجلد وتمنع تفاقم حروق الشمس.

جميلة البوابة: 4 علاجات طبيعية للشفاء من حروق الشمس

مكعبات الثلج والحليب

من المعروف أنها تبرد مشروباتك الصيفية، ولكنها علاج تجميلي مفيد جدًا. استخدمي مكعبات الثلج المصنوعة من 3 أجزاء من الماء و1 جزء من الحليب ؛ غطي مكعبات الثلج بقطعة قماش وافركيها على وجهك. سوف تساعد المكعبات في توفير الراحة في حالة الجلد المصاب بحروق الشمس. يمكن أن يساعدك مسحوق الكركم الطازج الممزوج بالحليب أيضاً على التخلص من السمرة العنيدة.

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