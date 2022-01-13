جميلة البوابة: أنواع البقع الداكنة وكيفية علاجها الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان وللأسف أكثر أعضاء الجسم إهمالًا. من المعروف أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يؤدي إلى حدوث أو تفاقم اضطرابات التصبغ. ومن اكثر مشاكل البشرة شيوعاً البقع الداكنة التي غالبًا ما تغطي وجوهنا، فما هي أسبابها يا ترى؟

جميلة البوابة: أنواع البقع الداكنة وكيفية علاجها

أسئلة واجابات شائعة عن بقع البشرة

ما الذي يحدد لون بشرتك؟

الميلانين هو الصبغة الأساسية التي تحدد لون الجلد. يتم إنتاج الميلانين عن طريق الخلايا الصباغية الموجودة في البشرة من خلال الأكسدة الأنزيمية للتيروزين ، وهي عملية تعرف باسم تكوين الميلانين والتي تحدث داخل عضيات معينة ، الميلانوسومات.

أنواع مختلفة من التصبغ التي تظهر بشكل شائع:

1. الكلف

يتميز الكلف ، وهو اضطراب تصبغ مكتسب ، بوجود بقع بنية مفرطة التصبغ إلى بقع بنية رمادية على الوجه. يمكن أن تكون سطحية أو عميقة أو مختلطة. في حين أن السبب الدقيق للكلف غير معروف حاليًا ، من المعروف أن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة مستويات هرمون الاستروجين (لوحظ بشكل رئيسي أثناء الحمل أو استخدام موانع الحمل الفموية) والاستعداد الجيني والأدوية السامة للضوء تلعب دورًا رئيسيًا ، وعوامل أخرى مثل ضعف المبيض والغدة الدرقية و قد تؤثر أمراض الكبد أيضًا على شدة الكلف. لقد ثبت أن دور التعرض للأشعة فوق البنفسجية مهم في تطورها وتفاقمها.

2. فرط تصبغ ما بعد الالتهاب

PIH هو اضطراب جلدي صبغي مكتسب. تُعرف العلامات الداكنة الموجودة على بشرتك والتي ترفض الاختفاء بعد الإصابة بالبثور أو حتى إصابة طفيفة باسم. يحدث PIH نتيجة تفاعل التهابي. يمكن أن يستمر PIH من شهور إلى سنوات وقد يضعف بشكل كبير نوعية حياة الأفراد المصابين. يعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية سبباً أساسياً عن بدء وتفاقم الاضطراب.

3. النمش

بقع بنية فاتحة إلى بنية داكنة تظهر بشكل رئيسي في المناطق المعرضة للشمس. تعتبر علامة سريرية للتشيخ الضوئي وتزداد أعدادها مع تقدم العمر. كلما زاد عدد النمش لديك ، كلما طالت فترة تعرضك للشمس وزادت مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.

4. هالات فرط تصبغ

يمكن أن يكون سبب ظهور هالات فرط التصبغ(POH) المعروف أيضًا باسم الهالات السوداء الوراثية، بسبب تأثير الظل وفرط التصبغ التالي للالتهابات. التعرض لأشعة الشمس مسؤول عن تفاقم المرض.

جميلة البوابة: أنواع البقع الداكنة وكيفية علاجها

ما الذي تستطيع القيام به ؟

لا يمكنك حل مشاكل البشرة بكريم واحد آو في أسبوع، أنت بحاجة الى روتين عناية مخصص لنوع بشرتك، ومستحضرات مناسبة خالية من المواد الكيميائية، بالاضافة الى الكريم الواقي من الشمس. تأكدي أيضا من إضافة المزيد من مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي واستشر طبيب الأمراض الجلدية أيضًا. استثمر في بشرتك ولن تندم.

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