9 طرق لإغلاق مسامات الجلد وجعلها أقل بروزًا

الجلد مغطى بالمسامات، حيث أن هذه المسامات والثقوب الصغيرة موجودة في كل مكان على الجلد، مثل وجهك وذراعيك وساقيك وفي كل مكان آخر على جسمك.

وفي الواقع، تشغل المسامات وظيفة مهمة، حيث إنها تسمح للعرق والزيت بالهروب من خلال الجلد، وتبريدك والحفاظ على صحة بشرتك أثناء التخلص من السموم.

المسامات هي أيضًا فتحات لبصيلات الشعر،وعلى الرغم من أهمية المسامات، إلا أن بعض الناس يكرهون مظهرها، خاصة في بعض مناطق الجسم حيث تبدو أكثر وضوحًا، مثل الأنف والجبهة، وفي الحقيقة، لا توجد طريقة لإغلاق المسامات تمامًا، ولكن هناك طرقًا لجعلها تبدو أقل بروزًا على بشرتك.

طرق إغلاق مسامات الجلد وجعلها أقل بروزًا

استخدام منظفات البشرة مرتين في اليوم

قد تستفيد البشرة التي غالبًا ما تكون دهنية أو يوجد فيها مسامات مسدودة من استخدام المنظف اليومي، حيث أظهرت دراسة سريرية عام 2006 أن استخدام المنظف يمكن أن يقلل من بعض أعراض حب الشباب ويحافظ على المسامات صافية.

في البداية، استخدمي منظف لطيف يمكنك شراؤه بدون وصفة طبية، وابحثي منتج يحتوي على أنه مصنوع للأشخاص ذوي البشرة الطبيعية إلى الدهنية، ومن الأفضل أن تغسلي مرة واحدة في الصباح ومرة في المساء، حيث يمكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام إلى تهيج الجلد.

تجنبي الزيت والمنتجات الكحولية

ابذلي قصارى جهدك للابتعاد عن المنظفات القائمة على الزيت أو الكحول، حيث يمكن للزيت أن يهيج الجلد ويسبب البثور، وقد يسبب الكحول الاحمرار والجفاف، وفي الحقيقة إن المنتجات التي يتم تسويقها على أنها منظفات مرطبة قد تترك بقايا وتزيد في الواقع من كمية الزيت على بشرتك، لذا ابتعدي عنها إذا كان لديك بشرة دهنية أيضًا.

الترطيب اليومي

عندما ترطبين بشرتك، فإنها تنتج كميات أقل من الدهون أو الزيت لتعويض الجفاف، لذلك اختاري مرطبًا خاليًا من الزيت وضعيه بعد غسل بشرتك، حيث يسمح هذا للزيت من الغدد الدهنية بالتغلغل بعمق أكبر في الجلد ويمنع انسداد المسامات.

تقشير البشرة

يمكن للتقشير إزالة السموم المحاصرة التي يمكن أن تجعل المسام تبدو أكبر وأبرز، وربما يكون مقشر الوجه اللطيف مع المشمش أو الشاي الأخضر المهدئ هو أفضل خيار لك، ومن خلال تنظيف وجهك، سيتم جرف أي تراب أو ملوث على سطح بشرتك، إلى جانب خلايا الجلد الميتة التي ربما تكون قد تراكمت، وسيجعل هذا وجهك بشكل عام يبدو أكثر نعومة وثباتًا وأقل تسربًا.

استخدمي قناع الطين

الطريقة السريعة لتقليل الالتهاب وندبات حب الشباب هي استخدام قناع الطين، حيث في إحدى التجارب السريرية من عام 2012، انخفض ظهور آفات حب الشباب بنسبة 54 بالمائة عندما استخدم المشاركون قناعًا طينيًا ممزوجًا بزيت الجوجوبا مرتين فقط في الأسبوع.

أيضًا تعمل الأقنعة الطينية على تقليل المسامات عن طريق تجفيف الدهون الموجودة أسفل المسام، وكذلك الالتصاق بالشوائب وسحبها مع جفاف القناع، لذلك جربي قناع طيني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كجزء من روتين تنظيف الوجه.

الجلوس في غرفة البخار

قد يبدو من غير المنطقي الجلوس في غرفة بخار لإغلاق مسامك، ولكن في الحقيقة يفتح البخار مسامك ويجعل جسمك ينتج العرق، ولكن من المحتمل أن تبدو مسامك متضخمة لأن هناك أوساخًا أو زيتًا أو بكتيريا محاصرة بداخلها، لذلك ابحثي عن غرفة بخار واقض فيها 5 إلى 10 دقائق حتى يفتح مسامك ومن ثم استخدمي منشفة نظيفة واغسلي وجهك بعناية خارج الغرفة.

استخدمي الزيوت الأساسية

إن استخدام الزيوت الأساسية كعلاج منزلي شائع جدًا هذه الأيام، حيث ثبت أن الزيوت العطرية المضادة للالتهابات مثل القرنفل وزيت لحاء القرفة تبعد البكتيريا عن بشرتك، وقد تمنحك أيضًا بشرة متوازنة المظهر، وربما مسامات أصغر مظهرًا وأقل بروزًا.

جربي التقشير الكيميائي

إذا بدت مسامك متضخمة لأن بشرتك تنتج الكثير من الدهون، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة التقشير الكيميائي، حيث يمكن أن تساعد القشور التي تحتوي على حمض الهيالورونيك في تنظيم إنتاج الدهون، وتعزز القشور التي تحتوي على حمض الساليسيليك نمو خلايا الجلد الجديدة لتحل محل الخلايا القديمة التالفة، ولكن استخدمي هذه الطريقة باعتدال، لأنها بمرور الوقت يمكن أن تجعل بشرتك أكثر حساسية لحروق الشمس.

إزالة المكياج قبل النوم

إذا كنت تذهبين إلى السرير في وقت متأخر من الليل وتميلين إلى تخطي إزالة المكياج، ففكري مرة أخرى، حيث يعد ترك مكياجك أثناء الليل سببًا لانسداد السامات وذلك بسبب تراكم المكياج والزيت والبكتيريا، وحتى لو كنت تستخدمين فقط طريقة سريعة لإزالة المكياج، فلا يزال الأمر يستحق الجهد ومهم جدًا أن يتم فعله قبل النوم.

للمزيد من صحتك وجمالك:

تمارين لتنزيل الدورة الشهرية المحتبسة