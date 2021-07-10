جميلة البوابة: أهم الأطعمة والفيتامينات وعلاقتها بالبشرة الصحية

غالبًا ما نفكر في ما نأكله وما لا نأكله عندما يتعلق الأمر بوزننا وبشرتنا. في حين أن بعض الأطعمة يمكن أن تفسد عملية التمثيل الغذائي لدينا ، فإن بعضها قد يعيق الجلد. جميلة البوابة سترشدك الى أفضل الأطعمة لبشرتنا...

لقد أصبح حب الشباب مشكلة يتعين على الكثير من الناس التعامل معها. يجب أن يتحكم الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حب الشباب في تناول الزيت وأن يتناولوا الكثير من الفواكه والخضروات. يجب أن يأكلوا الأطعمة الغنية بفيتامين ب. غالبًا ما يتفاقم حب الشباب بسبب الاستخدام المفرط للأقنعة. يجب على المرء أن يتذكر أيضًا استخدام مسحوق تونر غير كحولي فقط.

أهم الأطعمة والفيتامينات الضرورية لبشرة نضرة خالية من حب الشباب:

1. فيتامين أ للبشرة ضروري جدا للبشرة. توفر الطبيعة الأطعمة التي تحتاجها البشرة لهذا الموسم. الجزر هو أفضل مصدر لفيتامين أ وهو متوفر في الغالب طوال العام. يساعد على ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. يساعد على تحسين نسيج الجلد. جيد أيضًا للتحكم في تساقط الشعر

2. البقول مصدر جيد لمركب ب وهو ضروري جدا لبشرة متوهجة. يساعد في التخلص من التصبغات والهالات السوداء تحت العينين ويساعد على تحسين الدورة الدموية. من الأفضل استهلاكها في شكل تنبت. تناول الطعام نيئًا أو مطهوًا على البخار.

3. فيتامين ج - يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه شهرة في البلاد. تحتاج بشرتنا إلى فيتامين سي طوال الوقت. يساعد في علاج مشاكل تصبغ البشرة وحب الشباب وتوحيد لون البشرة.

4. فيتامين د وفيتامين هـ مهمان لبشرتك. يمكنك الحصول عليها من خلال السمن أو الزبدة أو تمامًا عن طريق وضع الكثير من الفواكه المجففة والمكسرات. هذا يساعد في تجديد شباب الجلد ويقي الجلد من الجفاف المفرط.

5. من لا يحب الخضار الورقية. هذه الخضار مليئة بالمعادن وتساعد في إزالة السموم من الجسم وبالتالي الحفاظ على توهج البشرة. كما أنها تساعد على إزالة تلون البقع وتحسين شحوب الجلد.

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