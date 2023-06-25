البوابة - الأظافر الأكريلية هي أظافر صناعية مصنوعة من مزيج من سائل المونومر ومسحوق البوليمر. المونومر هو سائل يتماسك عندما يتلامس مع مسحوق البوليمر. ثم يتم وضع الخليط على الظفر الطبيعي وتشكيله بفرشاة. بمجرد أن يجف الأكريليك ، فإنه يشكل طبقة صلبة ومتينة تحمي الأظافر الطبيعية وتعززها.



تعتبر الأظافر الأكريلية خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يريدون أظافرًا طويلة وقوية يمكنها تحمل الكثير من الضغط. إنها أيضًا خيار جيد للأشخاص الذين لديهم أظافر ضعيفة أو هشة ، حيث يمكن أن يساعد الأكريليك في تقويتها. يمكن تخصيص أظافر الأكريليك لأي طول أو شكل أو لون. يمكن أيضًا تزيينها بفن الأظافر. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن أظافر الأكريليك قد يكون من الصعب إزالتها ويمكن أن تتلف الأظافر الطبيعية إذا لم يتم إزالتها بشكل صحيح.



جميلة البوابة: إيجابيات وسلبيات الأظافر الأكريليك

فيما يلي بعض إيجابيات وسلبيات أظافر الأكريليك:

الايجابيات:

طويلة الأمد

متينة

يمكن تخصيصها لأي طول أو شكل أو لون

يمكن تزيينها بفن الأظافر



السلبيات:

يمكن أن يكون من الصعب إزالته

يمكن أن تتلف الظفر الطبيعي إذا لم يتم إزالته بشكل صحيح

يمكن أن تكون باهظة الثمن

يمكن أن تكون ثقيلة وغير مريحة لبعض الناس

إذا كنت تفكرين في الحصول على أظافر أكريليك ، فمن المهم أن تقرأي الإيجابيات والسلبيات بعناية. إذا كنت تبحثين عن طريقة طويلة الأمد ودائمة لتحسين أظافرك ، فقد تكون أظافر الأكريليك خيارًا جيدًا لك. ومع ذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن الأضرار المحتملة لأظافرك الطبيعية ، فقد ترغب في التفكير في خيارات أخرى.



جميلة البوابة: إيجابيات وسلبيات الأظافر الأكريليك

إليك بعض الأشياء الإضافية التي يجب وضعها في الاعتبار إذا كنت تفكر في الحصول على أظافر أكريليك:

من المهم العثور على فنية أظافر مؤهلة يمكنها تطبيق الأكريليك بشكل صحيح. يجب أن تحصلي على حشوات منتظمة للحفاظ على الأكريليك في أفضل حالاته. يجب عليك إزالة الأكريليك بشكل صحيح عندما تكوني مستعدًا لخلعها. مع العناية المناسبة ، يمكن أن تدوم أظافر الأكريليك لعدة أسابيع. ومع ذلك ، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة قبل التعرض لها ، وإليك بعضًا من أفضل النصائح للعناية بأظافر الأكريليك:



- رطبي أظافرك وجلدك بانتظام. سيساعد ذلك في الحفاظ على مرونة أظافرك ومنعها من الجفاف وتصبح هشة. يمكنك استخدام زيت أو غسول أو حتى كريم يد عادي.

- حافظي على أظافرك نظيفة وخالية من الأوساخ والحطام. اغسلي يديك بالماء والصابون بانتظام ، وتأكدي من تنظيف ما تحت أظافرك. يمكنك أيضًا استخدام فرشاة أظافر ناعمة للمساعدة في إزالة الأوساخ والبكتيريا.

- تجنبي الضغط المفرط على أظافرك. هذا يمكن أن يسبب لهم كسر أو تشقق. إذا كنت تقوم بشيء يتطلب الكثير من العمل اليدوي ، فارتدي قفازات لحماية أظافرك.

- لا تقضمي أظافرك. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف الأكريليك وأظافرك الطبيعية تحتها.

- احصلي على ملء منتظم. سيساعد ذلك في الحفاظ على مظهر الأكريليك في أفضل حالاته ويمنعه من التكسر.

- قومي بإزالة الأكريليك بشكل صحيح عندما تكون مستعدًا لخلعه. لا تحاولي إزالتها بنفسك ، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أظافرك الطبيعية.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لمساعدة أظافرك المصنوعة من الأكريليك لفترة أطول:

اختر الطول المناسب لنمط حياتك. إذا كنت نشطية أو تقومين بالكثير من الطباعة ، فقد ترغبين في اختيار طول أقصر من

ارتداء القفازات عند التنظيف أو غسل الأطباق. سيساعد ذلك في حماية أكريليك من الماء والمواد الكيميائية القاسية.

تجنبي استخدام مزيلات طلاء الأظافر القاسية. هذه يمكن أن تجفف أظافرك وتجعلها أكثر هشاشة.

قومي بتعبئة طلاء الاظافر بانتظام. سيساعد ذلك في الحفاظ على مظهر الأكريليك في أفضل حالاته ويمنعه من التقطيع.

سيساعدك اتباع هذه النصائح في الحفاظ على أظافرك المصنوعة من الأكريليك في أفضل حالاتها وتدوم لفترة أطول.



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