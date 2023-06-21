البوابة – العيد على الأبواب لذلك ننصحك بالتفكير جيداً لإطلالة مكياج العيد ، أنت بحاجة إلى الالتزام بعشرة خطوات هامة للحصول على إطلالة مميزة.

جميلة البوابة: 10 خطوات للحصول على مكياج العيد

الخطوة 1: جهزي بشرتك

الخطوة الأولى للحصول على مكياج جيد هي تحضير بشرتك. هذا يعني التنظيف والترطيب. يمكنك استخدام منظف لطيف لإزالة أي أوساخ أو مكياج من على وجهك. ثم استخدم التونر للمساعدة في موازنة مستوى درجة الحموضة في بشرتك. أخيرًا ، ضعي مرطبًا للحفاظ على بشرتك رطبة.



الخطوة 2: إخفاء العيوب

إذا كان لديك أي عيوب ، يمكنك إخفاؤها باستخدام خافي العيوب. اختاري كونسيلر أفتح بدرجة أو درجتين من لون بشرتك الطبيعي. ضعي الكونسيلر على البقع وامزجيها بإسفنجة أو بأصابعك.

الخطوة 3: كريم الأساس

بمجرد إخفاء أي عيوب ، يمكنك وضع كريم الأساس. اختاري كريم أساس بنفس درجة لون بشرتك الطبيعي. ضعي كريم الأساس على وجهك ورقبتك بإسفنجة أو بأصابعك. اخلطيها جيدًا حتى لا تكون هناك خطوط قاسية.

الخطوة 4: وضع بودرة الأساس

بمجرد وضع كريم الأساس ، يمكنك تثبيته بالبودرة. سيساعد ذلك في الحفاظ على مظهر مكياجك منتعشًا طوال اليوم. ضعي البودرة بفرشاة البودرة على وجهك ورقبتك.



الخطوة 5: الهايلايت والكونتور

لإضافة بعض الأبعاد إلى وجهك ، يمكنك استعمال الهايلايت والكونتور. سيجعل الهايلايت ملامحك تبدو أكثر إشراقًا ، بينما الكونتور سيجعلها تبدو أكثر تحديدًا. استخدمي هايلايتر أفتح بدرجة أو درجتين من لون بشرتك الطبيعي. ضعي الهايلايتر على النقاط العالية من وجهك ، مثل عظام الوجنتين وعظم الحاجب وجسر أنفك. استخدمي بودرة كونتور أغمق بدرجة أو درجتين من لون بشرتك الطبيعي. ضعي بودرة الكونتور على تجاويف خديك وعلى طول خط الفك وتحت أنفك.

الخطوة 6: ظل الجفون

في العيد ، يمكنك اختيار مظهر ظلال عيون بسيط أو دراماتيكي. إذا كنت تريد مظهرًا بسيطًا ، يمكنك وضع ظل عيون بني فاتح على جفنك بالكامل. ثم ضعي ظلال بنية داكنة على ثنية جفنك. إذا كنت تريدين مظهرًا أكثر دراماتيكية ، يمكنك وضع ظلال عيون سموكي. ابدئي بوضع ظل عيون بني غامق على كامل جفنك. ثم ضعي ظل جفون أسود على ثنية جفنك. امزجي اللونين معًا جيدًا.

الخطوة 7: كحل العيون

لتحديد عينيك ، يمكنك تطبيق محدد العيون. يمكنك استخدام محدد العيون السائل أو محدد العيون بالقلم الرصاص. إذا كنتِ تستخدمين محدد عيون سائل ، ابدئي بوضع خط رفيع على طول خط رموشك. كرري للحصول على خط سميك. إذا كنتِ تستخدمين محدد العيون بالقلم، ابدئي بوضع خط على طول خط رموشك.



الخطوة 8: الماسكارا

لجعل رموشك تبدو أطول وأكثر سمكًا ، يمكنك وضع الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية.

الخطوة 9: أحمر الخدود

لإضافة بعض اللون إلى وجنتيك ، يمكنك وضع أحمر الخدود. اختاري أحمر خدود أفتح بدرجة أو درجتين من لون شفتيك الطبيعي. ضعي أحمر الخدود على خديك وامزجيه جيدًا.

الخطوة 10: أحمر الشفاه

لإنهاء مظهر مكياجك ، يمكنك وضع أحمر الشفاه. اختاري أحمر شفاه من نفس درجة لون شفتيك الطبيعي أو ظلًا أغمق لإطلالة أكثر دراماتيكية. ضعي أحمر الشفاه على شفتيك وامزجيه جيدًا.



فيما يلي بعض النصائح الإضافية لإطلالة مكياج العيد:

• استخدمي الألوان الفاتحة للحصول على مكياج طبيعي.

• استخدمي الألوان الداكنة للحصول على مكياج دراماتيكي.

• امزجي الكريمات جيدًا حتى لا تكون هناك خطوط قاسية.

• ثبتي مكياجك بالبودرة لإبقائه منتعشًا طوال اليوم.



وأخيراً، استمتعي بالعيد!

اقرأ أيضاً:

أفضل أنواع الآيلاينر المضادة للماء والتي تدوم طويلا وطويلا لـ صيف 2023

5 علاجات مجربة لحل مشكلة البقع الداكنة على الوجه

