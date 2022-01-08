جميلة البوابة: البريبايوتكس ثورة في عالم البشرة لا بد أنك سمعت الكثير من الأحاديث عن العناية بالبشرة باستخدام البريبايوتك. معظمكم قد قرأها "بروبيوتيك" – ولكن هذا ليس خطأكم ، في الواقع. هنالك الكثير من الخلط بين الاثنين. على الرغم من أنهما متشابهان ؛ الا انهم ليسا نفس الشيء. هناك اختلاف طفيف. تعالوا لنعرف ما هو.

جميلة البوابة: البريبايوتكس ثورة في عالم البشرة

البروبيوتيك والبريبايوتكس



البروبيوتيك هي كائنات حية. إنها سلالات جيدة من البكتيريا التي تسكن الميكروبيومات التي تسكن بشرتك. كما ترى ، تمامًا مثل نظامنا البيئي الطبيعي ، تتمتع بشرتنا أيضًا بنظام بيئي خاص بها. الملايين من البكتيريا ، سواء كانت جيدة أو سيئة ؛ تعيش في هذه البكتيريا. يجب أن يظل الجلد ، باعتباره حاجزًا دفاعيًا ، قوياً وأن يظل على أهبة الاستعداد للتخلص من البكتيريا السيئة التي تسبب المتاعب. نعني بالمشكلة ، العلامات المبكرة للشيخوخة ، البثور ، التصبغ ، البهتان ، الجفاف .

الآن ، ها هو موعد ظهور البريبايوتكس في الصورة. أنها تعزز وتحفز نمو البكتيريا الصحية لتقوية حاجز الجلد. من خلال القيام بذلك ، تصبح البكتيريا الجيدة أقوى لمحاربة العناصر السامة والملوثات البيئية.

جميلة البوابة: البريبايوتكس ثورة في عالم البشرة

مصادره

توجد البريبايوتكس بشكل شائع في العديد من الأطعمة والمكملات الغذائية. مثل :

الموز

الثوم

البصل

الشوفان

التفاح

بذور الكتان

فول الصويا ، إلخ .

تعمل ألياف البريبايوتيك على إثراء واستقرار وتقوية النظام البيئي لبشرتك وأمعائك وتجعلها صحية. الحقيقة هي أنه إذا كانت صحة أمعائك تؤثر بشكل مباشر على صحة بشرتك. انهما مرتبطان بهذه الطريقة ، بشكل طبيعي. كل من الميكروبيوم الخاص بهما متشابه إلى حد ما مع بعضهما البعض. لذلك ، يركز الناس في الوقت الحاضر أكثر فأكثر على تحسين صحة أمعائهم من خلال تناول الطعام الصحي وممارسة الممارسات الجيدة للحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة.

يعد دمج البريبايوتكس اللطيف على البشرة والذي يدعم الميكروبيوم أمرًا ضروريًا حقًا. سوف تشكرك بشرتك لاحقًا من خلال إشراقها بشكل طبيعي إذا كنت تستخدم البريبايوتكس في روتين العناية بالبشرة.

جميلة البوابة: البريبايوتكس ثورة في عالم البشرة

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل البريبايوتكس تعمل بشكل إيجابي لبشرتك :

يقوي حاجز البشرة - تعمل مستحضرات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد حيوية على تعزيز وظيفة الحاجز الواقي لبشرتك وتجعلها أقوى للدفاع ضد الملوثات السامة الموجودة في الخارج. إنه يحمي خط دفاعك الأول الذي له أهمية قصوى.

تغذي البريبايوتكس البكتيريا الصحية التي تعيش على بشرتك. تعمل الأطعمة المخمرة والبريبايوتكس كأغذية فائقة للميكروبيوم . يسرع عملية التقشير الطبيعي. يمكن أن يؤدي تناول البريبايوتكس بانتظام إلى تسريع تساقط خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد . يحسن نسيج بشرتك. يقلل من ظهور المسام ويشد الجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين في بشرتك. تبدو بشرتك ممتلئة وناعمة وصحية عند لمسها . رعاية طويلة الأمد. يجب أن تبدأ في العناية ببشرتك منذ سن مبكرة لتجنب الندم لاحقًا. البريبايوتكس رائعة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنها تعمل على تحسين بشرتك من الداخل ، فإن التأثيرات طويلة المدى. إنه يعمل على موازنة البكتيريا الدقيقة لبشرتك . يتحكم في الدهون ، والجفاف المفرط ، والانهيار - تمنع المواد النشطة التي تحتوي على البريبايوتيك زيادة إنتاج الزيت على وجهك. كما أنها تحبس رطوبة كافية في بشرتك حتى تظل رطبة وتبدو منتعشة . راقبي منتجات البريبايوتك وفكري في التحول إلى العناية بالبشرة العضوية إذا لم تكوني قد فعلت ذلك بالفعل. ابحثي عن العلامة التجارية ، ولكن للأسباب الصحيحة. "البريبايوتكس هي الطريق الصحي إلى الأمام ".

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