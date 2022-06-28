جميلة البوابة: البشرة الزجاجية تجتاح السوشال ميديا "البشرة الزجاجية" هو مصطلح يشير إلى البشرة الناعمة والمتجانسة والمشرقة بشكل استثنائي والتي لا تشوبها شائبة إلى حد أنها تضفي مظهرًا زجاجيًا. إنها ببساطة طريقة أنيقة لوصف البشرة المثالية. تمامًا مثل بشرة العسل، وبشرة الندى ، تهدف البشرة الزجاجي إلى الحصول على بشرة رطبة بشكل مكثف تعطي بشرة شبه شفافة وإشراقة شابة للغاية من الداخل. يجب أن يكون سطح الجلد أملسًا للغاية ، بدون نتوءات أو نسيج خشن. مباشرة تحت السطح ، يجب أن تكون هناك كمية كبيرة من الماء لإضفاء مظهر رطب ولامع يلتقط الضوء ويعكسه. أخيرًا ، يجب أن تبدو البشرة ممتلئة وثابتة.

جميلة البوابة: البشرة الزجاجية تجتاح السوشال ميديا

ما هي البشرة الزجاجية؟

البشرة الزجاجية هي عندما تكون بشرتك في أفضل حالاتها. لكي تبدو البشرة خالية من المسام ومشرقة وشفافة ، هناك مجموعة من الأشياء التي يجب فحصها. تحتاج بشرتك حقًا إلى أن تكون في أفضل حالاتها من جميع الجوانب. يجب أن ندرك أنه عندما نتحدث عن البشرة الزجاجية ، فإننا نشير إلى البشرة التي تشع بريقًا قويًا ، وخالية من الأمراض أو العيوب ، كما أنها رطبة بشكل جيد للغاية، مما يسمح للبشرة بالتألق اللامع.

إنها حقيقة معروفة ومثبتة أن حجم المسام هي وراثة ، والوراثة تلعب دورًا مهمًا للغاية في الحصول على بشرة خالية من العيوب. لذلك ، إذا كان لدى شخص ما مسام كبيرة أو عدد كبير من المسام ، فسيتعين عليه العمل بجهد أكبر للتأكد من أن مسامه تبدو متقلصة وغير مسدودة. ينصح أطباء الأمراض الجلدية عادة أنه من الضروري التركيز على الاشراق مع الحفاظ أيضًا على جلد خالٍ من الأمراض باتباع نظام مناسب للعناية بالبشرة وتناول المكملات الضرورية. يأخذنا هذا إلى النظام الأساسي للتنظيف والتنغيم والترطيب.

جميلة البوابة: البشرة الزجاجية تجتاح السوشال ميديا

اجراءات تنظيف البشرة

يتساءل العديد من الأفراد عن سبب أهمية هذه الإجراءات. من الضروري أن نلاحظ أن التنظيف يتيح لنا إنشاء روتين للعناية بالبشرة. يزيل من بشرتك جميع الأوساخ والغبار والملوثات التي يجمعها. إذا كنت تستخدمين المكياج ، سيساعدك المنظف في التخلص من كل الطبقات. في بعض الأحيان يدخل الماكياج في مسامنا ولا يتم إزالته بالكامل من خلال إجراء التنظيف وحده. هذا عندما يصبح التونر في متناول يد الجميع. يساعد التونر في تقشير البشرة. كما يساعد في تغلغل المركبات النشطة في الجلد. من ناحية أخرى ، تحتوي الأمصال على مواد فعالة تعالج مشاكل بشرتك. من الضروري وضع السيروم أولاً ، ثم المرطب ، لأن المرطب عبارة عن قاعدة سميكة تسد المسام. قم دائمًا بتطبيق المكونات النشطة الخاصة بك أولاً ، ثم المصل ثم المرطب. يساعد المرطب في الاحتفاظ بالمواد المعالجة التي تخترق الجلد.

للتخلص من أي حطام وملوثات عالقة ، استخدم منظفًا زيتيًا معتدلًا متبوعًا بمنظف رغوي لغسل الوجه مرتين. بعد ذلك ، استخدم كاشط لإزالة كل خلايا الجلد الميتة والباهتة المظهر من على السطح. ابحث عن قناع للوجه يرطب بشرتك ، متبوعاً بالتونر الذي يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في بشرتك. بعد ذلك ، استخدم سيروم للوجه ، ويفضل أن يكون مصل زيتي. الآن ، رطب بشرتك بمرطب لطيف يعتمد على الماء. يوصى باستخدام مرطب يحتوي على الجل للأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

جميلة البوابة: البشرة الزجاجية تجتاح السوشال ميديا

كيف تحصل على البشرة الزجاجية في المنزل؟

1. التطهير المزدوج: غسل وجهك بصابون لطيف معتدل.

2. المقشر: بعد التنظيف ، ربتي على وجهك بمنشفة وضعي مقشر الوجه لتقشير بشرتك.

3. التونر: يترك بشرتك ناعمة ونضرة بعد التقشير.

4. الخلاصة: منتج مائي خفيف الوزن يضيف رطوبة لبشرتك.

5. مصل الوجه: بعد ذلك ، ضعي طبقة من مصل الوجه ودلكي وجهك برفق.

6. المرطب: قم بتثبيته بالكامل عن طريق وضع طبقات من المرطب الذي يترك بشرتك تبدو ناعمة ونضرة.

7. الواقي من الشمس: يعتبر واقي الشمس خطوة غير قابلة للتفاوض في أي نظام للعناية بالبشرة.

8. الأقنعة الورقية: المكونات الموجودة في الأقنعة الورقية تمنح البشرة توهجًا طبيعيًا وتجعلها فائقة النعومة.

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