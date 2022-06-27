حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية مع حلول فصل الصيف، تكثر مواعيد الغداء والعشاء وجلسات القهوة مع صديقتك أو خطيبك أو زوجك أو حتى زملائك. لكن معرفة كيفية تحقيق التوازن بين ملابس العمل وملابس ما بعد العمل غالباً ما يمثل دائمًا تحديًا ، خاصةً عندما يكون الجو حارًا في الخارج. لكن لا تقلقي ، فقد قمنا بتغطيتك بمجموعة متنوعة من أفكار الأزياء التي ستجعلك تشعرين بالراحة في هذا الفصل الحار.

أفكار سريعة لأزياء الصيف المريحة من زارا

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية

فستان قطني بلون زهري

بشكل عام يفضل ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة في الصيف لأن لها ميزتان. أحدهما أنها تحبس حرارة أقل ، وتبقيك هادئًا ، والآخر هو أن هذه الملابس تجعلك تبدو أكثر حيوية وبمزاج جيد. على سبيل المثال ، لتناول طعام الغداء ، اخترنا لك فستان زهري فاتح اللون مصنوع من قماش خفيفة الوزن أنيق ورائع. يمكنك ارتداؤه مع صندل خفيف ونظارات شمسية وحقيبة من القش.

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية

فستان تي شيرت فضفاض

فكرة زي لطيف ومريح وغير رسمي. كل ما تحتاج إليه هو زوج من الأحذية الرياضية المريحة مع فستان تي شيرت فضفاض، إلى جانب بعض الاكسسوارات الرائعة لإضفاء لمسة جمالية خالية من الهموم والرائعة.

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية

جمبسوت

يعتبر من قطع الثياب المريحة جداً يمكنك ارتدائه مع صندل أو حذاء خفيف. توفر هذه الصنادل الجريئة ، راحة وحيوية لأي قطعة ثياب.

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية

سروال أبيض عريض

السراويل ذات الظلال المحايدة ذات الأرجل الواسعة مع تي شيرت أو قميص ملون نابض بالحياة. يمكنك ارتدائه مع اكسسوارات ذهبية وحقيبة لإضفاء لمسة أكثر أناقة.

حسناء البوابة: أفكار لطيفة لأزياء الصيف اليومية

تجنبي ارتداء هذه الملابس

الملابس شديدة اللمعان لأنها أكثر ملاءمة للمناسبات الليلية ، أما الأزياء المصنوعة من الساتان فقد تسبب بقع العرق ، والألوان الداكنة مثل الأسود. المخمل والبوليستر والدانتيل والشبكة هي بعض الأقمشة الأخرى المقاومة للماء ولا تمتص العرق على الإطلاق.

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