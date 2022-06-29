جميلة البوابة: الشمندر وصفة طبيعية لشفاه وردية عندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة، لا شيء يمكنه التغلب على قوة المكونات الطبيعية. من جداتنا إلى أمهاتنا ، لعب المطبخ دورًا مهمًا للغاية في العناية ببشرتنا. ولكن هناك مكون سحري استخدمته النساء حول العالم للحصول على لون وردي طبيعي.

نقدم لك جذر الشمندر المكون السحري المتوفر في مطابخنا. قد تتساءلين ، كيف يمكنك الاستفادة من جذر الشمندر في روتين العناية ببشرتك؟ حسنًا ، يمتلك جذر الشمندر قوى خارقة في جعل شفتيك أكثر نعومة ووردية. للأسف، على الرغم من أننا ابتكرنا العديد من الوصفات والخلطات والمراهم لترطيب الوجه، إلا أننا نسينا الاهتمام بشفاهنا. إلا تستحق شفاهنا أيضًا روتينًا خاصًا للعناية بالبشرة.

جميلة البوابة: الشمندر وصفة طبيعية لشفاه وردية

فوائد جذر الشمندر

جذر الشمندر هو الحل الوحيد للحصول على شفاه ناعمة وردية ومثيرة. دعونا نلقي نظرة على الفوائد العديدة لجذر الشمندر لشفتيك:

جذر الشمندر غني بفيتامين سي. فيتامين سي هو أحد المكونات الفائقة التي تجعل بشرتك أكثر إشراقًا ويمنحك لونًا موحدًا. يساعد جذر الشمندر على الشفاه في التخلص من الشفاه الداكنة مما يجعل شفتيك أفتح وأكثر إشراقًا. كما أن اللون الوردي لجذر الشمندر يضيف مسحة من اللون الوردي إلى شفتيك .

يوفر تغذية رائعة للشفاه. يعالج الشمندر الشفاه الجافة والمتشققة ويعمل كأفضل مرطب طبيعي لشفتيك .

زيادة نعومة الشفاه. تساعد الخصائص المرطبة الموجودة في الشمندر في جعل جسمك فائق النعومة. كما أنه يساعد في تقليل الخطوط من شفتيك بسبب فوائده المضادة للشيخوخة مما يجعل شفتيك أصغر سناً .

زيادة امتلاء وتحديد الشفاه . يضيف عصير الشمندر توهجًا فوريًا لشفتيك ويبدو أكثر ترطيبًا وتغذية. مع الاستخدام المنتظم لجذر الشمندر على شفتيك ، ستبدو شفتيك دائمًا ورية وممتلئة .

الآن بعد أن عرفت ما هو عنصر الشمندر الرائع ، فقد حان الوقت للتحقق من كيفية استخدام هذه الخضار المذهلة في العناية ببشرتك للحصول على شفاه أحلامك.

جميلة البوابة: الشمندر وصفة طبيعية لشفاه وردية

خلطة الشمندر لتقشير الشفاه

اصنعي عجينة من الشمندر الطازج واخلطيها مع السكر. أضيفي القليل من زيت الزيتون إلى هذا الخليط وابدئي في تقشير شفتيك. هذه طريقة سهلة لتقشير شفتيك. سيساعد التقشير باستخدام جذر الشمندر في التخلص من خلايا الجلد الميتة ، مما يجعل شفتيك أكثر نعومة وإشراقًا.

جميلة البوابة: الشمندر وصفة طبيعية لشفاه وردية

للحصول على شفاه رطبة طبيعية

تحتوي مرطبات الشفاه التجارية على أطنان من المواد الكيميائية ، ويمكن أن تجعل شفتيك أغمق أو تتلفهما. ولكن يمكنك استبدال مرطب الشفاه بجذر الشمندر. احتفظي بشريحة من الشمندر في الثلاجة. عند الجاجة افركي تلك الشريحة على شفتيك لبضع ثوان وستحصل شفتيك على لون وردي طبيعي.

للحصول على شفاه وردية

خذي 1 ملعقة صغيرة من عصير الشمندر واخلطيها مع بضع قطرات من عصير الليمون. تساعد خصائص فيتامين سي الموجودة في كل من الشمندر والليمون على تفتيح شفتيك. يقطع جذر الشمندر ويصنع منه عجينة ناعمة. أضيفي القليل من ماء الورد ، وقليلًا من الحليب الكريمي الطازج، وسيصبح قناع الشفاه جاهزًا. ضعيه على شفتيك لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد. يعمل قناع الشفاه هذا كأفضل مرطب ومصدر رائع لتغذية شفتيك.

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