جميلة البوابة: طرق بسيطة تعيق تقدم الشيخوخة

هل تكرهين أكاذيب بعض منتجات التجميل والعمليات الجراحية ومع ذلك تشعرين بالخوف من شيخوخة البشرة ؟ مرحبًا بك معا، جميلة البوابة سوف تقدم لك ستة علاجات منزلية سهلة وفعالة للغاية يمكن أن تساعدك في إبطاء شيخوخة بشرتك ، والحفاظ على سحر الشباب.

زيت الزيتون والعسل

الطريقة: يخلط جزء من زيت الزيتون مع جزء من العسل. يفرك الخليط على البشرة ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة. يغسل ويترك حتى يجف.

الفائدة: زيت الزيتون والعسل غنيان بالمغذيات وهما فعالان جدا في مكافحة الشيخوخة. زيت الزيتون يحتوي على مضادات الأكسدة المضادة للشيخوخة والسكوالين التي تجعلها خيارا جيدا للغاية للعناية بالبشرة.

عصير التفاح

الطريقة: يمزج نصف جزء من خل التفاح مع جزء واحد من الماء. الآن يضاف الخليط في زجاجة رذاذ ويرش على الوجه. القيام بذلك كل يوم يحافظ على نضارة البشرة .

الفوائد: يحتوي خل التفاح على أحماض فعالة جدا في إزالة الجلد الميت ويكشف عن جلد صحي ولامع جديد. كما أنه فعال في الحد من بقع العمر.

لبن الزبادي

الطريقة: تناول نصف كوب من الزبادي وضعيه على وجهك. اتركه لمدة 20 دقيقة أو حتى يجف. يغسل بالماء البارد.

فائدة: الزبادي غني بحمض اللبنيك ، وبالتالي ، فهو جيد جدا لتجديد خلايا الجلد.

الحلبة

الطريقة: يطحن كوب من بذور الحلبة وتطبق العجينة على وجهك. تترك بين عشية وضحاها. تكرر كل يوم للحصول على أفضل النتائج.

فائدة: الحلبة له فوائد مدهشة لبشرتك وهي معروف بتجديد خلايا الجلد التالفة.

بابايا

تهرس قطع البابايا الناضجة في وعاء. توضع العجينة على وجهك وتترك لمدة 20 دقيقة أو حتى تجف. يشطف بالماء البارد.

فائدة: البابايا غنية بمضادات الأكسدة وهي مفيدة لتأخير علامات الشيخوخة من الجلد. البابايا ترطب البشرة الجافة .