جميلة البوابة: بشرة متوهجة في 5 دقائق

الوجه المتوهج يمنحك دفعة قوية من الثقة بالنفس ويجعلك تبدو بحالة جيدة. حتى ارتداء ملابسك البسيطة قد تجعلك تبدو مذهلاً ، إذا كان لديك هذا التوهج المثالي على وجهك.

لكن الأوساخ ، والتلوث ، ونمط الحياة المحموم، والعادات غير الصحية تسرق الوهج الطبيعي من بشرتك.

للمساعدة في استعادة توهجك المفقود ، فيما يلي بعض العلاجات الفعالة جداً التي تحول بشرتك الباهتة إلى بشرة متوهجة في دقائق.

زيت جوز الهند وعصير الليمون للبشرة المتوهجة

يحتوي زيت جوز الهند على فوائد لا تعد ولا تحصى. وهو بمثابة مرطب رائع وعلاج مثالي لإشراق البشرة الباهتة على الفور.

الطريقة:

تخلط 2 ملعقة طعام من زيت جوز الهند المضغوط وبضع قطرات من عصير الليمون.

يدلك الوجه لمدة 2-3 دقائق.

يمسح باستخدام كرة قطنية رطبة.

الماء المثلج للبشرة المتوهجة

الماء المثلج سيعزز الدورة الدموية ، مما يجعل بشرتك مشرقة ومتوهجة. أيضا ، سوف تبقي بشرتك منتعشة طوال اليوم.

الطريقة:

يمكنك غسل وجهك بالماء المثلج لمدة 15-20 ثانية على الأقل لإحياء بشرتك.

كرر العملية لبضع دقائق للحصول على أفضل النتائج.

الطماطم والعسل للبشرة المتوهجة

مزيج مثالي من العسل والطماطم ممتازة لتفتيح البشرة وانتعاشها. كل من هذه المكونات تمتلك خصائص التبييض التي تساعد على إزالة السمرة ، التصبغ ، والبقع الداكنة.

الطماطم تحتوي أيضا على الليكوبين ، والذي يعرف باسم مضادات الأكسدة القوية. فهو يساعد على تأخير شيخوخة الجلد ويشكل حاجزًا وقائيًا على بشرتك ، مما يحمي من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية ويبطئ عملية الشيخوخة.

المواد:

1 ملعقة كبيرة عسل نحل

½ طماطم ناضجة

منشفة

الطريقة:

تهرس الطماطم في خلاط.

يضاف العسل إلى الطماطم المهروس ويخلط جيدا.

اغسل وجهك باستخدام منظف خفيف.

يجفف بالمنشفة.

يوضع الخليط على وجهك. تجنب الجلد حول عينيك.

اترك القناع لمدة 5 إلى 15 دقيقة.

يشطف باستخدام الماء البارد.

يجفف بالمنشفة.

يكرر على الأقل مرتين في الأسبوع.