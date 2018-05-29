جميلة البوابة: منظف مدهش لبشرة ناعمة

منظف مدهش لبشرة ناعمة

وصفة مدهشة للتخلص من بقايا الماكياج وتنظيف البشرة تنظيفاً عميقاً في أسبوع واحد فقط.

المكونات المطلوبة:

زيت جوز الهند (العضوي)

منشفة دافئة ورطبة

مناديل مبلله للاطفال

زيوت أساسية اختيارية

الطريقة:

الخطوة 1: قم بتدليك زيت جوز الهند برفق على وجهك (30 ثانية)

الخطوة 2: توضع منشفة دافئة على وجهك (لفتح المسام)

الخطوة 3: انتظر 15-30 ثانية أو نحو ذلك ، ثم قم بإزالة الزيت برفق باستخدام قطعة من القماش الناعم.

الخطوة 4: يرش بعض الماء الدافئ لإزالة الزيت الزائد.

الفوائد:

لديها خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات وداعاً (حب الشباب والأكزيما)

لن يغير الرقم الهيدروجيني لوجهك وهكذا لن يكون مزعجًا.

يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة للمساعدة في تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

مرطب طبيعي رائع.

يخدع البشرة إلى الاعتقاد بأن لديها ما يكفي من الزيت لإبطاء إنتاج الدهون مع الحفاظ على الرطوبة.