جميلة البوابة: بعض العادات الشائعة التي تجعلك تبدو أكبر سنًا

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جميلة البوابة تدرج لك بعض العادات اليومية الشائعة جدًا ، نتبعها ، سواء عن قصد أو عن غير قصد ، والتي يمكن أن تجعلنا نبدو أكبر سنًا.

استهلاك الكثير من الكحول

استهلاك الكحول له عدد من الآثار المباشرة على أجسامنا والتي لا نعرفها. يمكن أن يجفف الجلد ويسبب الالتهاب ، مما يؤدي إلى احمرار الوجه وحتى تكسر الشعيرات الدموية. كل هذه الأشياء يمكن أن تجعلنا نبدو أكبر سناً مما نحن عليه بالفعل.

هناك دراسات أثبتت أن استهلاك الكحول يمكن أن يتسبب في ظهور تجاعيد في الجزء العلوي من الوجه وحتى انتفاخ تحت العين.

زيادة وقت النظر إلى الشاشة

لقد أثر الوباء على كل فرد بطريقة أو بأخرى. لقد عرّضتنا ثقافة العمل من المنزل بشكل مفرط للضوء الأزرق الناتج عن الأدوات التي يمكن أن تجعلنا نبدو أكبر سنًا. لقد تحولت جميع الاجتماعات والتجمعات المادية إلى منصات عبر الإنترنت ولا يمكننا حقًا تقليل وقت الشاشة. ولكن هناك شيء واحد يمكننا فعله بالتأكيد وهو تقليل وقت الشاشة عن طريق تجنب المشاهدة المفرطة وتقليل الوقت الذي نقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

عدم شرب كمية كافية من الماء

يشكل الماء حوالي 60٪ من جسم الإنسان وهو مهم جدًا للحفاظ على نمط حياة صحي. يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى العديد من المشاكل مثل التعب والأمراض المتكررة والإمساك وحتى ضعف صحة الجلد. يمكن رؤية الجفاف على وجهنا على شكل جفاف، وأقدام الغربان، وخطوط رفيعة، وحتى دوائر مظلمة. يرطب الماء ويملأ خلايا الجلد ليجعل بشرتنا تبدو أكثر إشراقًا وحيوية وشبابًا.

التدخين

يحتوي دخان التبغ على عدد من السموم التي تقلل من دوران الأكسجين والعديد من العناصر الغذائية الحيوية الموجودة في الجلد. يوقف التدخين قدرة بشرتنا على تكوين خلايا جديدة وبالتالي يجعلنا نبدو متقدمين في السن.

الإكثار من تناول السكر

الكولاجين والإيلاستين هما المركبان الرئيسيان في الجلد اللذان يحافظان على شد البشرة ونضارتها وشبابها. وفقًا للدراسات ، عند استهلاك مستويات عالية من السكر أو الجلوكوز ، فإنها تربط الأحماض الأمينية في الكولاجين والإيلاستين وبالتالي تتلفها وتعيق عملية الإصلاح الطبيعية للجسم.

الإجهاد وقلة النوم

حاليا كل شخص تقريبا محروم من النوم أو يعيش تحت الضغط. عندما ننام، يخضع نظام أجسامنا للتجديد والإصلاح. يمكن أن يظهر الحصول على قسط أقل من النوم مما تحتاجه بالفعل على وجهك.

عندما تكون متوترًا، يقوم جهازك العصبي بإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول. يؤدي هرمون التوتر هذا إلى زيادة إنتاج الزيت في بشرتنا مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.

يرتبط النوم بالإجهاد ارتباطًا وثيقًا، ويمكن أن يسبب قلة النوم التهيج والضغط بينما النوم الصحي والسليم يمكن أن يعزز الرفاهية.

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