طبيب البوابة: 5 طرق رائعة يساعدنا بها النوم على إنقاص الوزن!

لقد سمعنا جميعًا عن أهمية الحصول على نوم جيد ليلاً. لكننا ما زلنا نتغاضى عن ذلك وننسى الفوائد العديدة التي يوفرها لنا...

تذكر أن العقل البشري لا ينام حتى لو كنت نائمًا. إنها حالة ذهنية نشطة ، حيث يعمل الجسم على إصلاح نفسه وتجديد الخلايا واستعادة عمل جهاز المناعة لدينا وتهدئة العقل.

يلعب النوم دورًا رئيسيًا في تعزيز فقدان الوزن ، وهو ما يميل الناس غالبًا إلى نسيانه. النوم الصحي هو مفتاح رحلة إنقاص الوزن بشكل جيد ، وللسبب نفسه ، يُنصح مراقبو الوزن بإعطاء الأولوية للراحة والتعافي والنوم. وبالتالي ، في حين أن النوم الجيد ليلاً يمكن أن يعزز فقدان الوزن ، فإن قلة النوم يمكن أن تكون عقبة في ذلك.

يمكن أن تتسبب قلة النوم أو أنماط النوم السيئة المتقطعة في حدوث تغييرات في التمثيل الغذائي والهرمونات ، مما قد يؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام وانخفاض حساسية الأنسولين. لذلك ، من الضروري أن يكون لديك روتين نوم جيد ونوم صحي إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن.

نناقش بعض الطرق الأخرى التي يلعب بها النوم دورًا جيدًا في مساعدتك على مقاومة الكيلوغرامات الزائدة والعيش بصحة جيدة :

يقوي التمثيل الغذائي

يمكن أن يساعد النوم الجيد ليلاً في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. إنه أقوى من أولئك الذين لا ينامون كفاية. يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى اضطراب التمثيل الغذائي ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2.

يقلل من مستويات التوتر

النوم الكافي يمكن أن يقلل التوتر ويزيد الحالة المزاجية. هناك ارتباط بين الإجهاد والسمنة. يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى "الأكل المريح" ، حيث يميل الناس إلى الإفراط في تناول الطعام ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

يعيد شحن الجسم ويجعلك يقظاً

على الرغم من أن دماغنا يعمل طوال الوقت ، إلا أنه يحتاج إلى استراحة. النوم يحافظ على هدوء العقل ويمنحه الراحة التي يستحقها. من المهم أن تنام جيدًا قبل أن تقرر لأن العقل الذي يعمل باستمرار لا يمكنه اتخاذ قرار مستنير.

يزيد من مستويات الطاقة

إذا كنت مرتاحًا جيدًا ، فمن المرجح أن تكون نشيطًا في اليوم التالي. يحافظ الجسم على الطاقة التي يتمتع بها خلال ساعات النوم ويستخدمها في المهام المهمة في الأيام القادمة.

يعمل كمقوي للمناعة

أنت أكثر عرضة للفيروسات والالتهابات إذا كنت محرومًا من النوم. عندما نكون نائمين ، يمكن لجهاز المناعة فقط استخدام الطاقة المستخدمة في مهام الجسم المختلفة. تتيح ليلة النوم الجيد للجسم مناعة متوازنة يمكنها محاربة الالتهابات المختلفة. يشفي الجسم نفسه أثناء نومنا ، وتميل الإصابات إلى الشفاء بشكل أسرع أثناء الليل مقارنة بالنهار.

كيفية إنشاء روتين نوم جيد

من المهم أن تحصل على 7-9 ساعات من النوم يوميًا للحفاظ على نمط حياة صحي. هناك عادات أخرى يمكنك الجمع بينها وبين النوم يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن ويمكن أن تساعدك على زيادة جودة نومك ، وهذه العادات هي:

قلل من استهلاك الكافيين.

الحد من استخدام الشاشة والأداة قبل النوم.

استهلك حمية غنية بالألياف.

رطب نفسك بالماء.

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