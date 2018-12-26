جميلة البوابة: طريقة سهلة لتصفيف الشعر لحفل رأس السنة

هل تبحثين عن طريقة سهلة وسريعة وممتعة لتصفيف شعرك استعدادا لحفل رأس السنة، لما لا تجربي زينة العيد! نعم، يمكنك استخدام زينة العيد لعمل تاج صغير ملتف على شعرك.

أنت بحاجة الى:

زينة الاحتفالات

دبابيس للشعر

فرشاة

مشط

رذاذ مثبت للشعر

الطريقة:

يصفف الشعر جيدا ويلف على شكل كعكة. ويثبت برذاذ الشعر.

يثبت بالدبابيس.

يلف شريط الزينة على الشعر ويثبت بالدبابيس.

والآن انت مستعدة للذهاب الى الحفل.