جميلة البوابة: تعرفي على فوائد المورينجا السحرية للعناية بالشعر

تم العثور على في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في البلاد... المورينجا (Moringaceae)

تعد أجزاء مختلفة من النبات مصدرًا جيدًا للبروتين، والفيتامينات، وبيتا كاروتين، والأحماض الأمينية، ومركبات الفينول المختلفة. لكنها تمتلك بعض الفوائد السحرية للشعر.

تعرفي على فوائد المورينجا السحرية للعناية بالشعر:

تعمل كمضاد للميكروبات

بما أن المورينجا تحتوي على pterygospermin ، فإنها تعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات مما يساعد في الوقاية من قشرة الرأس وحكة فروة الرأس والصدفية والأكزيما والبثور البكتيرية.

يؤخر الشيب

تحتوي المورينجا على ببتيد محدد يلف حول جذع الشعر. للبذور تأثير كبير وابتكار جديد للعناية بالشعر في الوقاية من شيب الشعر المبكر. بما أن المورينغا غنية بفيتامين سي ، فإنها تعمل كمضاد للأكسدة. بسبب وجود الجذور الحرة في فيتامين سي ، هناك تأخير في فقدان صبغة الميلانين وهو أمر مهم للون الشعر.

نمو خلايا الشعر

المورينجا غنية بالأحماض الأمينية التي تشكل اللبنات الأساسية للخلايا ، وبالتالي فإن هذا يساعد في تجديد شباب الشعر وبالتالي يقلل من تساقط الشعر. ينشط بصيلات الشعر الخاملة وبالتالي يعزز نمو الشعر في مناطق الصلع.

إنه مصدر غني للبيوتين. يعزز البيوتين تكوين كرات الدم الحمراء وبالتالي زيادة إمداد فروة الرأس بالأكسجين. هذا يمنع تساقط الشعر عن طريق تأخير مرحلة تيلوجين الشعر ويزيد من طول عمر خلايا الشعر.

تعزيز كثافة الشعر

المورينجا مصدر غني لأوميغا 3 الذي يلعب دورًا رئيسيًا في نمو الشعر. عندما يتم تطبيق المورينجا موضعيًا ، فإن أوميغا 3 الموجودة فيه تصبح طبقة زائدة. هذا يغلق المسام في قشرة جذع الشعرة مما يساعد على الاحتفاظ بتغذية الشعر ويعزز الرطوبة.

تحسين نمو الشعر

تحتوي المورينجا على كمية غنية من الزنك وفيتامين أ والحديد والتي تعتبر ضرورية جدًا لنمو الشعر. يحافظ الزنك على صحة وتغذية الغدد الدهنية في فروة الرأس. هذا يحافظ بشكل رئيسي على بيئة فروة الرأس ويجعل فروة الرأس مناسبة لنمو الشعر.

طرق تطبيق المورينجا:

تطبيق موضعي:

يمكن استخدام المورينجا كزيت مخفف بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت الخروع.

حزمة الشعر: خلط مسحوق المورينجا مع مذيب مثل اللبن الرائب وماء الورد وماء الأرز.

تونر الشعر: غلي أوراق المورينغا في الماء واستخدامها كرذاذ له فوائد متساوية.

استهلاك عصير المورينجا مفيد أيضًا.

يعد أسلوب الحياة الصحي مع الاستهلاك الصحيح للبروتينات والفيتامينات والتغذية الأساسية الأخرى أمرًا مهمًا للشعر والبشرة.

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