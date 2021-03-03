جميلة البوابة: تفتيح لون الركبتين والأكواع بشكل طبيعي

لكي نكون صادقين ، دعونا نعترف جميعًا بأننا غالبًا ما نتغاضى عن الاهتمام بالمرفقين والركبتين أثناء اتباع نظامنا اليومي للعناية بالبشرة...

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تبدو البقع الخشنة والمظلمة قبيحة حقًا ولكن هناك حل! جميلة البوابة ستساعدك مع بعض نصائح الخبراء.

أفضل جزء هو أنك لست مضطرًا لزيارة متجر مستحضرات التجميل الخاص بك وشراء منتجات باهظة الثمن! كل ما عليك فعله هو البحث عنها في مطبخك.

دعنا أولاً نتعرف على الأسباب الجذرية. إليكم سبب حدوث ذلك :

قلة التقشير الذي يسبب تراكم خلايا الجلد الميتة على الجلد على مدى فترة من الزمن.

يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى فرط التصبغ ولون البشرة الداكن في تلك المنطقة.

التغيرات الهرمونية أو ردود فعل الجسم.

التصبغ بسبب شيخوخة الجلد.

الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الكلف.

الاحتكاك بسبب ملامسة الجلد لبعض الأقمشة أو أي أشياء خارجية.

مشاكل الجلد مثل الصدفية أو الأكزيما.

تلف الجلد بعد الإصابة على الركبتين والمرفقين.

أنسجة جلد ركبتيك ومرفقيك أرق قليلاً وبالتالي فهي أكثر عرضة لمثل هذه المشاكل.

إليك 7 علاجات منزلية لتفتيح مرفقيك وركبتيك:

الليمون

مع خصائص التبييض الطبيعية الحمضية ، كان الليمون يعمل مرارًا وتكرارًا كمنقذ دائم للعناية بالبشرة. يعمل على تفتيح لون بشرتك وسيؤدي الاستخدام المتكرر إلى القضاء على سواد ركبتيك ومرفقيك.

ببساطة قم بعصر بعض عصير الليمون الطازج وقم بتدليكه برفق على المنطقة المصابة. اتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر. سيؤدي ممارسة هذا بشكل متكرر إلى الحصول على بشرة أفتح بشكل واضح في غضون أسبوعين.

قناع الخثارة والدقيق

يعتبر اللبن الرائب من أفضل المرطبات الطبيعية ، لكن الكثير من الناس يجهلون هذه الحقيقة. يمكن أن يثبت فعاليته الفائقة في تلاشي بقع الجلد الداكنة إذا تم مزجه مع ملعقة صغيرة من الخل ودقيق الحمص. ضعي هذا القناع على ركبتيك ومرفقيك وانتظري لمدة 15 دقيقة حتى يحدث السحر. بعد ذلك ، اشطفيه بالماء الدافئ. ستشعر ببشرتك فائقة النعومة ومشرقة قليلاً مع كل استخدام.

الصبار للتخلص من الجفاف

يمكن أن تؤدي بقع الجلد الداكنة أيضًا إلى الجفاف والتقشر ، خاصة خلال فصل الشتاء. كل ما تحتاجه هو بعض "جودة الصبار" الطبيعية. قم بفتح ورقة صبار وإزالة لبها. اسحقها بيديك قليلاً وضعها على مرفقيك وركبتيك الجافة. 20 دقيقة من هذا اللب المهدئ سيوفر لك بشرة رطبة ومغذية. اشطفه بالماء البارد.

زيت جوز الهند + دش استرخائي دافئ

علاج رائع آخر للبشرة الجافة والمتقشرة هو زيت جوز الهند الغني. امنح مرفقيك وركبتيك تدليكًا جيدًا بزيت جوز الهند. بعد ذلك ، خذ حمامًا دافئًا لطيفًا. تذكر - تجنب استخدام الصابون هذه المرة وجفف بشرتك للحصول على أفضل النتائج.

زيت الزيتون + مقشر السكر

عندما يخلط زيت الزيتون مع السكر ، فإنه يصنع مقشرًا رائعًا للجسم. يعمل السكر كمقشر طبيعي ، مما يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة مما يؤدي إلى لون أكثر إشراقًا. زيت الزيتون من ناحية أخرى قنبلة مائية رائعة ومغذية للغاية. سيصبح مقشر الجسم الطبيعي هذا المفضل لديك في جميع الأوقات.

قناع الشوفان ولبن الزبادي

إذا كنت تريد تعزيز الترطيب المليء بالطاقة لبشرتك الباهتة والجافة ، فأنت بحاجة إلى إعطاء هذا القناع فرصة! يتمتع دقيق الشوفان والزبادي بصفات مهدئة ترطب بشرتك. خذها بكميات متساوية وشكل خليطًا سميكًا. ضع هذا القناع على مرفقيك وركبتيك لمدة 20 دقيقة. اشطفيه لاحقًا.

الكركم

هذه التوابل الهندية مطهر شعبي. يساعد معجون الكركم في علاج الكثير من الأمراض الجلدية. وبالمثل ، عند استخدامه على المرفقين والركبتين الداكنتين ، فإنه يضيء لون البشرة بشكل واضح. تأكد من شطفه بالماء البارد بعد 10 دقائق.

بصرف النظر عن العلاجات المذكورة أعلاه ، يجب أن تمارس عادات طويلة الأمد للعناية بالبشرة ؛ مثل:-

ادمج التنظيف والترطيب والتقشير وحماية بشرتك الحساسة لتقليل تكوين بقع الجلد الداكنة. استثمر في روتين مدروس وشامل للعناية بالجسم.

تأكد من غسل مرفقيك وركبتيك كل يوم أثناء الاستحمام. لا تنسي ترطيب البشرة بعد الاستحمام للحفاظ على نضارة بشرتك. يمكنك أيضًا استخدام المرطبات الطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وجل الصبار وما إلى ذلك.

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