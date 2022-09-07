جميلة البوابة: خرافات شائعة عن العدسات اللاصقة الكحل ، الماسكارا ، الكاجال ، ظلال العيون ؛ انتظري . لفد نسيتي شيئًا ما - العدسات اللاصقة الملونة! يعد ماكياج عينيك من أفضل الطرق للتعبير عن نفسك - أفكارك ومزاجك وأسلوبك. تذكري ، كيف في المدرسة ، كنت لا تضعين سوى خيط رفيع من الكحل ثم في وقت لاحق في الجامعة ، تعلمتي وضع ظلال العيون للحفلات. أما الآن فقد حان الوقت لإضافة لمسة مختلفة بالعدسات اللاصقة.

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

العيون والجمال

عيناك هي أكثر الميزات جاذبية لوجهك والتي تساعد على إبراز ميزاتك الأخرى. أصبح ماكياج العيون الجريء والدرامي والملون رائجًا في أيامنا هذه خاصة عندما يتم تغطية نصف وجوهنا بالكمامات.

العدسات اللاصقة الملونة هي عدسات مصبوغة للعين تهدف إلى تغيير مظهرك أو تغييره. اليوم ، يتوفر أكثر من 40 لونًا زائدًا من ظلال العدسات الملونة للمساعدة في ملاءمة كل من أنماطك وملابسك. فيما يلي بعض أفضل العدسات الملونة لمكياج العيون الخاص بك.

على سبيل المثال العدسات الزرقاء الأزرق هو لون السماء والبحر الصافي. مع عدسات العين الزرقاء الفاتحة ، يمكنك إظهار صفاءك أيضًا. يمكنك الحصول على مظهر عصري باستخدام نغمات أورغن وعدسات زرقاء. يمكنك إضفاء مظهر جذاب لمواعيد الفطور المتأخرة مع عدسات العين الزرقاء.

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

هل وضع العدسات اللاصقة ضار؟

في حين أن العدسات اللاصقة عادة ما تكون شكلًا آمنًا وفعالًا لتصحيح الرؤية ، إلا أنها ليست خالية تمامًا من المخاطر - خاصةً إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح. العدسات اللاصقة هي أجهزة طبية مصغرة، وقد يؤدي عدم ارتدائها وتنظيفها وتخزينها حسب التوجيهات إلى زيادة خطر الإصابة بعدوى العين ، مثل التهاب القرنية الجرثومي.

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

هل يمكن للعدسات تصحيح الانحراف؟

إذا كنت تعاني من الانحراف الاستجماتيزم بشكل منتظم ، فيمكنك تصحيحه باستخدام العدسات اللاصقة أو النظارات أو الجراحة. الاستجماتيزم غير المنتظم. يحدث هذا النوع عندما تنحني القرنية بشكل غير متساوٍ في عدة اتجاهات وبدرجات متفاوتة. لتصحيح الاستجماتيزم غير المنتظم ، استشر طبيبك.

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

هل يمكن أن تذهب العدسات اللاصقة إلى عقلك؟

لا يمكن لعدساتك اللاصقة أن تذهب بعيدًا جدًا ، ولن يتسبب ذلك في ضرر دائم. قد يبدو أن العدسات تدحرجت للتو خلف عينك وهي تسبح الآن باتجاه عقلك ، لكنها ليست كذلك. هذا في الواقع مستحيل. يوضح ثاو: "هناك غشاء يغطي العين يسمى الملتحمة".

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

هل يمكنني ارتداء العدسات اللاصقة مع عيون جافة ؟

سيعاني المريض من احمرار أو جفاف أو رؤية ضبابية. تلتف العدسات اللاصقة حول العين ولا تسمح لها بالتنفس بقدر ما ينبغي. وبالتالي ، ليس من الجيد في كثير من الأحيان ارتداء العدسات اللاصقة أثناء حالة جفاف العين. هذا بسبب وجود خطر متزايد من أن العدسات اللاصقة سوف تخدش القرنية.

جميلة البوابة: خ رافات شائعة عن العدسات اللاصقة

هل النظارات أفضل من العدسات اللاصقة؟

تقلل النظارات من الحاجة إلى لمس عينيك ، مما يعني أنك أقل عرضة لتهيج عينيك أو الإصابة بعدوى بالعين. إذا كنت تعاني من جفاف العين أو العيون الحساسة أو الحساسية ، فلن تؤدي النظارات إلى تفاقم المشكلة كما تفعل العدسات اللاصقة. تميل النظارات إلى أن تكون أرخص من العدسات اللاصقة.

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