جميلة البوابة: كيفية الحصول على عظام خدود جميلة لا يمكن أن نولد جميعًا بعظام خدود حادة وبارزة. بقدر ما نتمنى أن نتمكن من تغيير جيناتنا إلا ان هذا غير ممكن. ولكن لحسن الحظ ، مع تقدم تقنيات التجميل والتمارين اصبح بالإمكان تحديد الوجه ونحت العظام بطريقة جميلة.

جميلة البوابة: كيفية الحصول على عظام خدود جميلة

5 تمارين لنحت وشد عضلات الوجه

تساعد تمارين الوجه على شد الجلد والعضلات على الوجه ، مما يجعل زوايا الوجه وبنيته أكثر وضوحًا. إليك بعض تمارين الوجه التي يمكن أن تساعد في تقوية وجهك وتقربك خطوة الى عظام الوجنة الأكثر طلباً هذا الموسم.

1. قطب الأنف

مثلما يوحي الاسم ، كل ما عليك فعله هو قطب أنفك كما لو كنت تتذوق شيئًا حامضًا ، وحافظ على هذا الوضع لمدة 10 ثوانٍ. يؤثر هذا التمرين على جميع العضلات في منطقة الخد بشكل خاص.

2. نطق أحرف العلة

التدرب على نطق أحرف العلة وكأنك على وشك أداء أكبر حفل موسيقي في حياتك يمكن أن يساعد في تمرين عضلات الوجه.

3. تمرين الضغط على الخد

ضع أصابعك على تفاحة وجنتك وادفعها للخلف كما لو كنت تبتسم ابتسامة مخيفة. حاول أن تقاوم أصابعك واستخدم عضلاتك لإعادتها إلى مكانها. كرر هذه الخطوة 5 مرات وقم بإراحة وجهك قبل البدء مرة أخرى.

4. وجه السمكة

ببساطة قم بشفط خدودك بقدر ما تستطيع لعمل مظهر يشبه السمكة. استمر في هذا الوضع لمدة عشر ثوانٍ ثم اتركه. كرري هذه الخطوة كل صباح قبل وضع المكياج. القيام بذلك يجعل عضلات الخد أكثر وضوحا.

5. الابتسامة المخيفة

هذا أمر بسيط حقًا ، كل ما عليك فعله هو الابتسام بأكبر قدر ممكن ، حتى تبدأ بالشعور بالالم. سيؤدي هذا التمرين إلى شد عضلات الفك والخدين والرقبة.

جميلة البوابة: كيفية الحصول على عظام خدود جميلة

أطعمة يجب تجنبها:

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في تحسين مظهر عظم الوجنة. لا نريد أطعمة يمكن أن تجعل وجهنا منتفخًا وتجعلنا نبدو مرهقين. يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة غير الصحية في القيام بهذه الحيلة.

الماء باعتدال - من الناحية الفنية ، الماء ليس طعامًا ، لكن الجفاف والماء الزائد يمكن أن يسبب انتفاخ الوجه والجفاف يمكن أن يتسبب في ضمور العضلات.

الوجبات السريعة - الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والملح يمكن أن تتسبب في تكسر أنسجة الوجه. إذا لم تتمكن من كبح هذه الرغبة ، فحاول تناولها قبل يومين من خروجك أو عندما يتعين عليك التقاط صورتك.

المعكرونة سريعة التحضير (نودلز) - المواد الكيميائية الموجودة في المعكرونة سريعة التحضير يمكن أن تسبب انتفاخ الوجه ويمكن أن تجعل الوجنتين منتفخة.

جميلة البوابة: كيفية الحصول على عظام خدود جميلة

تحديد عظام الخد بالماكياج

إليك بعض النصائح والحيل المعروفة لإنشاء عظام خد مثالية. من الأفضل دائمًا أن نفخر بما لدينا ، ولكن لا حرج أيضًا في محاولة تحسين أنفسنا. عظام الخد الحادة أو عظام الوجنتين البارزة تجعل الوجه يبدو جميلاً وأكثر شباباً.

ساعدت التطورات التجميلية وفن المكياج في تحديد تصورنا للجمال. قبل بضع سنوات ، ظهرت ظلال العيون الجريئة والمشرقة والآن، أصبح التركيز على الحواجب الكثيفة وعظام الوجنتين ذات الشكل المثالي.

نحت عظام الخد بالماكياج:

ضعي الهايلايتر تحت تجويف الخدين مباشرة مما سيجعل الكونتور يبرز .

ضعي الكونتور في تجاويف الخدين ومدّيه باتجاه أذنك وصدغك حسب شكل وجهك .

يمكن أن يساعد وضع أحمر الخدود في إبراز الخدين أيضًا. يمكن أن يؤدي تطبيق فرشاة خفيفة من أحمر الخدود على الخدين إلى إعطاء الضوء للوجه .

لا تنس أبدًا الخلط والمزج .

يمكنك وضع البرونزر (درجتين أغمق) على تجاويف الخد بعد تحديد الوجه ، لكن إذا كنت تريدين إطلالة طبيعية أكثر فتخطي هذه الخطوة .

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